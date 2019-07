Van Aert batte Viviani allo sprint

Wout Van Aert ha vinto la decima tappa dell'edizione numero 106 del Tour de France, la Saint-Flour-Albi di 217.5 chilometri. Il corridore belga della Jumbo-Visma ha trionfato in volata battendo allo sprint Elia Viviani.

Julian Alaphilippe rimane in maglia gialla. Martedì in programma il primo dei due giorni di riposo. La Grande Boucle riparte mercoledì con un'altra tappa pianeggiante, l'undicesima frazione da Albi a Tolosa di 167 chilometri: probabile arrivo in volata in una delle ultime occasioni per i velocisti.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 17:56