Van Bommel liquidato: ma può consolarsi

L'avventura di Mark Van Bommel alla guida del Psv Eindhoven è ufficialmente terminata. L'ex centrocampista di Barcellona, Milan e Bayern Monaco è stato infatti esonerato al termine di una prima parte di stagione largamente deludente sul piano dei risultati.

"Questa mattina si è conclusa la collaborazione con il capo allenatore Mark Van Bommel – si legge nel comunicato – La lunga serie di risultati negativi costituisce la base che ha portato a tale decisione. Il PSV presenterà colui che prenderà temporaneamente il posto di Van Bommel nel corso della giornata e darà ulteriori spiegazioni su quella che è stata la sua scelta. Il PSV ringrazia Van Bommel per gli sforzi profusi negli ultimi diciotto mesi".

Il Psv è stato eliminato nella fase a gironi di Europa League ed è a -10 dall'Ajax e dall'Az, le due capolista dell'Eredivisie. Dure le parole usate dal direttore generale del club, Toon Gerbrands, per spiegare la decisione assunta dalla società: “Abbiamo assistito ad un crollo troppo grande e non degno del PSV. Nel nostro club cerchiamo di aiutarci e sostenerci a vicenda ed è questo quello che è accaduto anche negli ultimi mesi. L’interesse del PSV è sempre venuto prima di tutto e le nostre valutazioni hanno portato a questa decisione dolora. Abbiamo fatto di tutto per invertire la tendenza, ma purtroppo non ha funzionato".

Lo status di "disoccupato" di Van Bommel, che era arrivato sulla panchina del Psv nell'estate 2018, potrebbe però durare ben poco. Il nome del tecnico olandese è infatti nella lista del Bayern Monaco che entro la fine del 2019 deciderà il sostituto di Niko Kovac dopo l'interregno di Hans Flick.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 13:21