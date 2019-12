Var allo sbando, rivoluzione in arrivo: l'Uefa vuole cambi radicali

Si intensificano le polemiche sul Var, e aumenta il fronte degli scettici nei confronti dell'ausilio tecnologico per gli arbitri. Ad attaccare il sistema è la stessa Uefa: il presidente Aleksander Ceferin ha confessato tutti i suoi dubbi in una intervista al Daily Mirror che fa da preludio a possibili cambi a partire dalla prossima stagione.

"Se hai il naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco… Anche le linee sono tracciate dagli addetti al Var, quindi è un disegno un po’ soggettivo su qualcosa di oggettivo".

L'Uefa ha quindi in cantiere una proposta rivoluzionaria: "Ho una proposta e ne discuteremo con la nostra divisione arbitri. Credo che la cosa più giusta sia mantenere una tolleranza di 10-20 centimetri nello stabilire se è fuorigioco o no. Penso che sia giusto non fischiare se qualcuno è in fuorigioco di un centimetro. Perché il significato di fuorigioco è che devo avere qualche tipo di vantaggio".

"Ne discuteremo con la nostra divisione arbitri. Non sono mai stato un grande fan del VAR. Ora in questi giorni vedi che i guardalinee non si preoccupano nemmeno di alzare la bandiera. Aspettano, aspettano, aspettano. I giocatori? Non festeggiano. Ora aspettano prima il VAR".

Sui falli di mano, altro caos: "Nei giorni scorsi c'è stato un meeting a Nyon nella sede UEFA con i migliori allenatori d'Europa. C’erano Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti, Zidane, i migliori allenatori delle squadre europee e il nostro capo degli arbitri, Roberto Rosetti. Ha mostrato un'azione con un fallo di mano chiedendo se fosse fallo o no. La metà della stanza ha detto di sì, mentre l'altra metà ha detto di no. Questo dice tutto su quanto è chiara la regola. Che cos’è intenzionale e cosa non lo è? L’arbitro non è uno psichiatra per sapere se l’hai fatto apposta o no. Alcuni arbitri in Inghilterra, non controllano nemmeno, in Italia controllano per mezz’ora. È un casino".

