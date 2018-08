Var, ci risiamo: torna la Serie A ed è subito polemica

Rispetto a un anno fa gli appassionati di calcio italiani hanno vissuto il primo Mondiale senza gli Azzurri dopo 60 anni e sono tornati ad accogliere campionissimi nel campionato di Serie A, su tutti ovviamente Cristiano Ronaldo. A non cambiare però, rispetto all’estate 2017, sono le polemiche nei confronti degli arbitri. E in particolare verso l’utilizzo della Var. Solo pochi giorni fa il designatore Nicola Rizzoli aveva usato bastone e carota per commentare l’andamento del primo anno della storica novità tecnologica sui campi italiani: “Abbiamo fatto cose straordinarie, ma mi aspetto miglioramenti sulla scia dell’esperienza dello scorso anno e di quella al Mondiale”. Detto fatto, la ripartenza è stata falsa e ne sanno qualcosa Inter e Torino. Il problema ruota attorno a tre paroline magiche, che da sempre accompagnano le polemiche nei confronti delle decisioni arbitrali: “uniformità di giudizio”.

L’ha invocata, pur senza nominarla, Luciano Spalletti, per analizzare la sconfitta della sua Inter all’esordio sul campo della bestia nera Sassuolo: “Se sono preoccupato? Dispiace perdere perché lavorare con poco entusiasmo in settimana è sempre difficile, ma la sconfitta è maturata per colpa di un calcio di rigore. E quello che è successo nell’area opposta è sotto gli occhi di tutto”. Il riferimento è al penalty per il Sassuolo per l’ingenua spinta di Miranda su Di Francesco, ma anche a un contatto analogo tra Magnanelli e Asamoah. E se il Parma se la prende con il gomito di Grassi, invisibile per l’arbitro, ma puntualmente ripreso dalla Var per il rigore dell’Udinese che ha aperto la rimonta friulana al “Tardini”, schiuma rabbia pure il Torino, sconfitto da una magia di Dzeko, ma, secondo allenatore e società, anche dalle scelte dell’arbitro Di Bello.

“Abbiamo deciso di evitare di portare il mister Mazzarri, perché se avesse parlato si sarebbe beccato dieci giornate di squalifica. Noi e la Spal nello scorso campionato siamo state le squadre più penalizzate, e anche quest'anno abbiamo cominciato allo stesso modo. Questa partita è stata spostata dagli arbitri" ha detto in sala stampa il ds Petrachi per commentare l’assenza dell’allenatore, espulso in partita per proteste dopo il contatto tra Fazio e Iago Falque a dieci dalla fine, poco prima del gol decisivo. Contatto difficile da valutare anche per le telecamere. Per questo si è scelto di avallare la decisione dell’arbitro, giustamente richiamato in occasione del gol annullato al Toro per fuorigioco di Ola Aina, e comunque in generale quest’anno gli interventi dovrebbero essere meno numerosi rispetto all’anno scorso. A differenza delle polemiche…

SPORTAL.IT | 20-08-2018 09:15