VAR, in Serie A sono quasi 10 anni: ma come funziona nei maggiori campionati europei?

Ecco la spiegazione di come funziona il VAR nei maggiori campionati europei di calcio, dalla Premier League inglese alla Ligue 1 francese

Nella stagione 2017-2018 in Serie A è stato introdotto il VAR, il Video Assisted Referee. Doveva cancellare ogni polemica e invece non ha fatto altro che aumentare il numero di moviole e moviolone. Tra interpretazioni fantasiose anche a parità di dinamica, protocolli applicati in modo non univoco e infinite discussioni, ormai il VAR è parte integrante del nostro calcio. Tornare indietro appare impossibile, per quanto alcuni campionati ci abbiano provato (soprattutto nel nord Europa).

Proviamo quindi a fare una cosa leggermente diversa: andiamo a vedere come funziona il VAR nei maggiori campionati di calcio e proviamo a capire quale metodo è il migliore. E proviamo a rispondere a una domanda: il VAR è uno strumento utile, oppure l’ennesima occasione per creare polemiche e discussioni?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video (dopo la pubblicità) trovate la nostra spiegazione completa.