VAR, in Serie A sono quasi 10 anni: ma come funziona nei maggiori campionati europei?

Nella stagione 2017-2018 in Serie A è stato introdotto il VAR, il Video Assisted Referee. Doveva cancellare ogni polemica e invece non ha fatto altro che aumentare il numero di moviole e moviolone. Tra interpretazioni fantasiose anche a parità di dinamica, protocolli applicati in modo non univoco e infinite discussioni, ormai il VAR è parte integrante del nostro calcio. Tornare indietro appare impossibile, per quanto alcuni campionati ci abbiano provato (soprattutto nel nord Europa).
Proviamo quindi a fare una cosa leggermente diversa: andiamo a vedere come funziona il VAR nei maggiori campionati di calcio e proviamo a capire quale metodo è il migliore. E proviamo a rispondere a una domanda: il VAR è uno strumento utile, oppure l’ennesima occasione per creare polemiche e discussioni?
Nel video (dopo la pubblicità) trovate la nostra spiegazione completa.