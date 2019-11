Var e polemiche, la soluzione di Casillias

Nonostante l'introduzione del Var nei maggiori campionati europei e, più recentemente, nelle fasi finali dei maggiori tornei internazionali, le polemiche arbitrali restano un tema caldo per tifosi e addetti ai lavori. Sulla questione è intervenuto, con un post su Twitter pubblicato nella giornata di sabato, Iker Casillas, ex portiere di Real Madrid, Porto e nazionale spagnola: "Propongo che al Var, oltre all'arbitro che analizza le immagini, ci sia anche un ex calciatore – dice Casillas. Sarebbe positivo se desse la sua opinione sulle azioni che possono presentarsi nell'arco della partita".

Il tweet ha diviso l'opinione tra favorevoli e contrari, col dubbio più grande legato alle garanzie sull'imparzialità dell'ex giocatore coinvolto, essendo possibile che sia legato a una delle due squadre in campo.

Casillas, 38 anni compiuti lo scorso 20 maggio, è attualmente fermo dopo l'intervento al cuore in seguito a un infarto che il 1° maggio lo aveva colpito in allenamento. Nonostante l'inattività, ha smentito recentemente di essersi ritirato dall'attività agonistica, e sogna di rientrare in campo per decidere in prima persona quando chiudere la carriera.

SPORTAL.IT | 09-11-2019 16:24