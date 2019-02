Var in crisi, arriva la rivoluzione: ecco cosa cambia

L'Uefa è pronta a rivoluzionare la Var e il calcio europeo: il congresso federale in corso a Roma ha all'ordine del giorno diverse modifiche al sistema di ausilio tecnologico agli arbitri da implementare dalla stagione 2019/2020.

Dall'anno prossimo, i maxi-schermi degli stadi segnaleranno con un'infografica l'attivazione della tecnologia a sostegno dei direttori di gara e mostreranno l'episodio per cui verrà utilizzata. L'obiettivo è di creare entro due anni un sistema tipo NFL, in cui l'arbitro spiegherà in vivavoce a tutto il pubblico presente, e agli spettatori a casa, il motivo della sua decisione, che sia di convalidare o annullare un gol o fischiare o meno un rigore. Una scena abituale nel football americano.

Inoltre è stata confermata l'introduzione della Var negli imminenti ottavi di Champions League in programma dalla prossima settimana. Il capo degli arbitro dell'Uefa, Rosetti, ha spiegato che "l'obiettivo è eliminare gli errori chiari e puntare all'uniformità tra i fischietti dei vari Paesi". I giocatori che chiederanno l'intervento della VAR mimando il gesto del video verranno immediatamente ammoniti: "Non si può fare, così come non si può interferire con la visione delle immagini da parte dell'arbitro".

"Certamente non si tratta di un progetto perfetto – continua Rosetti -, le discussioni nel calcio non possono essere eliminate perché ci sono aspettative sempre altissime e dall’altra parte dello schermo c’è sempre un essere umano. Ma soltanto qualche anno fa si parlava di gol segnati con due metri di fuorigioco, una cosa ormai impossibile. Continuano ad esserci ancora decisioni controverse, ma il progetto è giovane e va migliorato".

"I Paesi calcisticamente più importanti sono già coinvolti, l’anno prossimo anche la Premier League inizierà ad usare il Var. Poi ci sono anche i Paesi più piccoli che stanno iniziando a esercitarsi. L’idea è far sì che presto la maggior parte dei Paesi europei possa partecipare al progetto. L’obiettivo della UEFA è eliminare gli errori più chiari ed evidenti: il Var non deve sostituirsi all’arbitro perché non si vuole distruggere lo spirito del calcio, noi vogliamo solo che ci siano immagini certe e lavoriamo affinché si possa raggiungere un’uniformità di giudizio, anche se l’uniformità pura è un’utopia".

"Il Var deve essere una sorta di paracadute, quasi una garanzia. Ovviamente spero che in ogni partita non ci sia nemmeno un intervento, ma se capita qualcosa bisogna essere pronti. Le attese per una decisione? Il tempo è importante, ma l’accuratezza è più importante della velocità. Quando si ricorre al video, l’intervento medio dura 68 secondi, mentre se non c’è revisione soltanto 35 secondi. Un’interruzione di gioco piuttosto risibile quindi, se consideriamo che serve per prendere una decisione cruciale per il risultato di una partita".

