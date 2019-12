Var in Serie B, pronta la sperimentazione

Il Var è sempre più vicino a fare il suo esordio in Serie B. Sono più di semplici indiscrezioni quelle che arrivano direttamente dall'incontro di giovedì fra i rappresentanti della Lega di Serie B, guidati dal presidente Mauro Balata, e quelli di Hawk Eye, società che fornisce tecnologia e competenze per il Video Assistant Referee. La Lega, attraverso un comunicato ufficiale, ha anticipato che sarà diffuso nei prossimi giorni un calendario di attività di sperimentazione off-line degli strumenti per aiutare arbitro e assistenti in campo.

"Abbiamo avuto già il Var on line in pianta stabile nella scorsa fase finale del campionato con un grande risultato – ha dichiarato Balata all'agenzia Italpress al termine dell'incontro -. Era uno dei punti fondamentali del mio programma: avere questa tecnologia e' importante innanzitutto sotto il profilo della oggettivita' delle decisioni, che poi assume l'arbitro, e della trasparenza. E' una grande conquista".

SPORTAL.IT | 12-12-2019 16:15