Var, la Serie B alza la voce

Tutti vogliono il Var. Possibilmente in anticipo. Dopo che l’introduzione dell’assistenza tecnologica agli arbitri è avvenuta prima del previsto in Champions League, anche la Serie B vuole bruciare le tappe.

A margine della presentazione dell'iniziativa "B come Bambini" il presidente di Lega Mauro Balata ha infatti anticipato la volontà dei club del campionato cadetto di usufruire della tecnologia già a partire dai playoff e dai playout dell’attuale stagione: Tutti i nostri stadi, nessuno escluso, possono adottare la tecnologia del Var. Per questo ci aspettiamo delle risposte dalle autorità federali competenti e dall'Aia. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo come Lega, con la nostra parte di responsabilità”.

“Abbiamo prodotto uno studio scientifico e tecnico di fattibilità – ha aggiunto Balata – consegnato da Hawk Eye, che è la stessa società che fornisce tecnologia alla Lega Serie A. A questo punto le mie società desiderano avere il Var in tutti i playoff e i playout, per garantire massima trasparenza e la parità delle armi tra i competitor. Il problema relativo al materiale umano non riguarda noi, sul resto mi esprimerò in sede istituzionale".

SPORTAL.IT | 26-03-2019 14:25