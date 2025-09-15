Vardy debutta in Serie A: Cremonese terza in classifica, i tifosi sognano la favola Leicester con Jamie

L'attaccante inglese è entrato nella ripresa al posto di Bonazzoli, accolto dall'ovazione dei tifosi grigiorossi al Bentegodi: mezz'ora senza lasciare il segno, ma l'entusiasmo corre sul web

Non si sono fatte del male Verona e Cremonese: al Bentegodi è finita senza reti, Audero è stato protagonista assoluto. Risultato, Cremonese terza assieme all’Udinese e alle spalle di Napoli e Juventus.

Vardy debutta nella Cremonese

Ma se la partita di questa sera non passerà agli annali della storia del calcio, di sicuro entrerà in qualche statistica: al 14′ del secondo tempo infatti Jamie Vardy ha fatto il suo esordio in Serie A, entrando al posto di Bonazzoli. Un ingresso salutato dall’ovazione dei circa mille tifosi cremonesi presenti a Verona: d’altronde la ventata di entusiasmo che l’attaccante inglese ha portato nell’ambiente della formazione di Nicola è stata enorme, e a Cremona sperano che ciò si traduca in gol e punti.

Cremonese come il Leicester

Utili alla salvezza? Di sicuro, ma nel frattempo è inevitabile tracciare qualche piccolo parallelismo con la favola del Leicester di Ranieri, nel quale Vardy fu incredibile protagonista con 24 reti, che vinse la Premier League nel 2016. Duecento gol in 500 partite con la maglia del club inglese parlano da sole: quel Leicester era neopromosso, e vinse il campionato davanti a corazzate come come Liverpool e Manchester City. Vero che quella squadra aveva giocatori che si sarebbero poi rivelati di assoluto valore (oltre allo stesso Vardy, come non menzionare Schmeichel, Kantè, Mahrez e Chilwell); difficile immaginare che la Cremonese possa ripercorrerne le orme, ma sognare non costa nulla.

Vardy, esordio a Verona

La prima mezz’ora del centravanti inglese nel campionato italiano non è stata certo memorabile, ma naturalmente ha tutti gli alibi del mondo, non ultimo quello di una Cremonese che ha curato prevalentemente la fase difensiva. Vardy non è riuscito a liberarsi al tiro, ha provato un colpo di testa in tuffo ma ha appena sfiorato il pallone. Ci sarà tempo per fare di meglio, nel frattempo i tifosi sognano che la Cremonese possa vivere una favola se non uguale, almeno simile a quella del Leicester. Vardy intanto ha trovato casa a Salò, sul lago di Garda, a circa un’ora da Cremona.

Cremonese, l’entusiasmo dei tifosi

I tifosi grigiorossi volano comunque basso, mischiando tifo a ironia, come nel caso di Federico: “Cremonese ancora imbattuta“. Mentre Matteo è più pragmatico: “Da Cremonese ammetto che se il Verona avesse vinto 2 o 3 a 0 non ci sarebbe stato nulla da dire, abbiamo fatto pensa oggi, monumento ad Audero…punto d’oro per noi”. E Nicolò scherza: “É comunque un attaccante più forte di Lautaro“. Mentre Francesca chiosa: “Credo il problema per Vardy non esisterà proprio: se in A segnano Colombo e Gimenez figuriamoci Vardy che i goal li ha fatti a tonnellate in Premier League”. E Virginio conclude: “La Cremonese ha 4 punti più dell’Inter“.