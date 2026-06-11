Vardy demolisce la serie A: “catenaccio”, allenamenti e il potere dei dirigenti, le accuse dell’ex Cremonese  

L’attaccante che ha lasciato i lombardi dopo la retrocessione ha parlato delle differenze con l’Inghilterra evidenziando soprattutto il gap atletico nei 90’

Tornato in Inghilterra dopo non essere riuscito a evitare la retrocessione della Cremonese, Jamie Vardy ha attaccato la serie A, parlando in un podcast delle differenze con la Premier League e individuando i lati negativi del calcio italiano: difensivismo, allenamenti eccessivi e potere dei d.s..

Vardy demolisce la serie A

Non sappiamo come Jamie Vardy ricorderà l’Italia – i tifosi della Cremonese lo hanno accolto e trattato da re – ma di sicuro nel corso della sua unica stagione fuori dall’Inghilterra l’esperto attaccante non ha sviluppato una buona opinione della serie A. Lo ha chiaramente fatto capire durante il primo episodio del suo nuovo podcast, “Jamie Vardy’s Having A Party”, in cui si è soffermato sulle differenze tra il calcio della Premier League e quello italiano, assaggiato in un campionato che l’ha visto giocare 29 partite e segnare 7 gol con la maglia della Cremo.

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Vardy contro il difensivismo

Il quadro che Vardy dipinge della serie A non è affatto affascinante, anzi. Per il 39enne attaccante ex Leicester il nostro campionato è attanagliato da tre problemi: il primo emerge alla prima risposta che Vardy concede al suo intervistatore. “Com’è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo”, ha spiegato il centravanti, battendo sul tasto dell’accusa di difensivismo che praticamente da sempre accompagna l’immagine delle nostre squadre, specialmente all’estero.

Troppi allenamenti

Tuttavia, proseguendo nella sua risposta Vardy ha spiegato come lentezza e difensivismo non siano altro che prodotti di un altro problema: gli allenamenti in settimana. “L’allenamento è continuo ‘corri, corri, corri’ – si è sfogato l’attaccante – Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così”.

Per Vardy, dunque, l’Italia sarebbe legata a una preparazione che finisce con lo spompare i calciatori in settimana, impedendogli di dare il meglio durante la gara. Una tesi che avrebbe però bisogno di qualche appoggio sul piano scientifico o quantomeno tecnico. Anche perché proviene da un calciatore che in Inghilterra era noto per non essere esattamente uno stakanovista negli allenamenti o particolarmente professionale nei comportamenti fuori dal campo.

Il potere dei d.s.

Vardy, infine, si è detto assolutamente scioccato dal potere di una figura che in Inghilterra, di fatto, quasi non esiste: il d.s.. In Premier è infatti l’allenatore–manager a guidare il mercato e definire le strategie dell’area sportiva del club. “In Italia il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco”, ha dichiarato Vardy raccontando poi un episodio accaduto alla Cremonese, dove il d.s. era Simone Giacchetta, che ha poi lasciato il club a fine stagione.

“In vista della partita contro il Bologna abbiamo avuto un giorno libero e quando siamo tornati eravamo tutti freschissimi: abbiamo vinto per 3-1, erano tutti euforici. Quindi nella mia testa pensavo: ‘Bene, continueremo così’. E invece… no, siamo tornati ad allenarci tutti i giorni, perché il d.s. ha detto ‘abbiamo la partita col Pisa che è davvero importante’. Ma come? Io ho risposto che tutte le partite lo sono, non c’è differenza, o almeno questa è la mia mentalità. Per lui invece era troppo importante e ci ha fatto allenare tutti i giorni, senza riposo. E abbiamo perso”.