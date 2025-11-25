Vardy vittima dei ladri: bottino monstre nella sua villa sul Lago. I precedenti di Alisha Lehmann e Bastoni

Calciatori sempre più sotto attacco. Anche l'esperto centravanti della Cremonese nel mirino dei balordi: malviventi in azione mentre giocava contro la Roma

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Calciatori sempre più sotto attacco. L’ultimo a essere finito nel mirino dei malviventi è Jamie Vardy, 38enne centravanti della Cremonese, la cui villa sul Lago di Garda è stata svaligiata mentre lui era in campo contro la Roma. E scatta l’allarme, perché si tratta del terzo raid ‘in zona’ dopo quelli subiti da Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, e da Alisha Lehmann, calciatrice-influencer del Como femminile.

Cremonese, ladri in azione nella villa di Vardy

Un colpo studiato nei minimi dettagli? Saranno le forze dell’ordine a far luce sulla vicenda, ma i ladri sono entrati in azione quando erano sicuri di avere campo libero. Già, nella villa di Salò, sul lago di Garda, dove risiede dell’ex attaccante del Leicester non c’era nessuno: Vardy era impegnato nella partita di campionato che la sua Cremonese ha perso contro la Roma capolista, mentre moglie e figli erano fuori.

Da quanto è emerso, i banditi – almeno tre – sarebbero entrati da una finestra, dopo aver seguito gli spostamenti della famiglia del 38enne, che finora ha segnato due gol in Serie A in otto presenze.

Bottino monstre: portati via orologi e gioielli

Da una prima stima, il bottino trafugato si attesterebbe sui 100mila euro. Oltre ai contanti, la banda ha sottratto gioielli e orologi di ingente valore.

Sul colpo nella villa di Vardy stanno indagando i carabinieri di Salò, ma è chiaro che quanto successo rappresenta un boccone amaro da mandar giù per Jamie, che ha scelto di chiudere la sua straordinaria carriera – impreziosita dalla storica Premier vinta con Claudio Ranieri alla guida delle Foxes – in Italia. Una last dance macchiata dall’ennesimo raid subito da un calciatore.

I precedenti di Alisha Lehmann e Bastoni

Solo una settimana – via Instagram, dov’è seguita da oltre 16 milioni di follower, Alisha Lehmann ha mostrato in un video le immagini della sua casa sul lago di Como messa a soqquadro, con tanto di post ironico (“La prossima volta che mi svaligiate casa, potete per favore pulire dopo? Perché ho l’OCD”.

L’ex stella della Juventus Women ci era già passata a Torino, quando condivideva l’appartamento con l’ex fidanzato e centrocampista bianconero Douglas Luiz. Stessa sorte è toccata a inizio novembre anche a Bastoni. Mentre il difensore dell’Inter era in campo per il match di Champions League contro il Kairat Almaty, i ladri hanno ripulito la sua abitazione a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, portando via diverse borse di Hermes e orologi di valore, compresi due Rolex. Il bottino? Da brividi: mezzo milione di euro.