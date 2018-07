Varese, arriva Iannuzzi

Pallacanestro Openjobmetis Varese è felice di annunciare l’ingaggio del giocatore Antonio Iannuzzi. Centro classe 1991, Iannuzzi ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2018/19. Giocatore che unisce un fisico possente ad un’ottima tecnica, Iannuzzi la scorsa stagione ha giocato in Serie A con Torino e Brindisi.

Questo il commento di coach Attilio Caja: "Stiamo parlando di un giocatore che durante l’estate abbiamo corteggiato per parecchio tempo. In lui abbiamo individuato la pedina ideale per poter entrare al meglio nelle nostre rotazioni e nel nostro sistema di gioco. Oggi ci auguriamo che il suo contributo in campo sia proporzionale al nostro corteggiamento. Antonio è un ragazzo che ho avuto modo di conoscere ai tempi della Nazionale Sperimentale e che poi ho seguito nel suo percorso. Ha fatto molto bene a Capo d’Orlando guadagnandosi sul campo la grande occasione di giocare per Torino. Si tratta di un giocatore che ha sempre avuto una carriera in crescita. E oggi ci auguriamo che Varese possa rappresentare per lui una consacrazione e un ulteriore step. Oltre ad essere un buon passatore e un buon rimbalzista, in attacco può essere molto pericoloso avendo nel suo repertorio diverse soluzioni per fare canestro. Speriamo che queste sue qualità possano tornare utili sia a lui sia alla squadra".

Cresciuto cestisticamente tra la sua città natale, Avellino, e la Mens Sana Siena, a 19 anni Iannuzzi fa il suo esordio in A Dilettanti con Ferentino, squadra con cui nel 2011/12 conquista la promozione in Legadue da protagonista con 9 punti e 7 rimbalzi di media. Dopo i due anni a Matera con cui parte regolarmente in quintetto e fa registrare numeri importanti (14.2 punti e 7.6 rimbalzi nel 2012/13, 12.6 punti e 7.3 rimbalzi la stagione seguente), raggiunge la definitiva consacrazione nel biennio giocato ad Omegna in A2 Silver. Con i cusiani vince numerose volte il premio di “Migliore del Mese” grazie ai 18 punti, 7 rimbalzi e 1.3 assist al primo anno e 13.7 punti, 7 rimbalzi e 2.3 assist il secondo. La chiamata dalla massima serie arriva nel 2016/17 da Capo d’Orlando. Con i suoi 8.5 punti e 4.2 rimbalzi di media, è protagonista nella strepitosa stagione della squadra siciliana culminata con il raggiungimento dei playoff. La scorsa estate si accorda con Torino con cui gioca però solo 19 gare (15 minuti di media a 5.8 punti e 2.7 rimbalzi) prima di essere ceduto in prestito a Brindisi con cui conclude la stagione a 6.5 punti, 4.8 rimbalzi in 18 minuti di media.

Nel 2006 è entrato nel giro delle Nazionali giovanili. Inserito nella lista dei 16 convocati da Meo Sacchetti, lo scorso anno ha fatto il suo esordio nella Nazionale maggiore con cui ha rappresentato l’Italia alle qualificazioni al mondiale FIBA 2019 contro Romania e Olanda.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 19:25