Varese dà il benvenuto a Tepic

Attraverso un comunicato ufficiale, Varese ha dato il benvenuto al neo acquisto Milenko Tepic.

La nota: "La Pallacanestro Varese è lieta di comunicare l'avvenuto ingaggio di Milenko Tepic. La talentuosa ala serba classe '87, campione dell'Eurolega 2011 con la maglia del Panathinaikos, sarà agli ordini di coach Attilio Caja dopo la buona stagione trascorsa nelle fila del PAOK Salonicco".

"Nato a Novi Sad il 27 febbraio 1987, Milenko Tepic fa il suo esordio nel basket professionistico nel 2002 con la canotta del NIS Vojvodina, con la quale inizia una carriera brillante e ricca di trofei. Nel 2006, infatti, approda nel glorioso Partizan Belgrado con cui fa filotto: 3 campionati serbi, 3 titoli della Lega Adriatica, 2 coppe di Serbia e il titolo di MVP della stessa competizione nel 2008. Nel giugno del 2009 sigla un accordo con il Panathinaikos, aggiungendo in bacheca due campionati greci e soprattutto l'Eurolega del 2011. Terminata l’esperienza ad Atene, veste le canotte di Sevilla e Lietuvos Rytas".

"Nel dicembre del 2013 torna a Belgrado e vince nuovamente il campionato. Dopo la stagione 2015-2016 tra le fila del PAOK, approda a Capo d'Orlando contribuendo alla qualificazione del team siciliano ai quarti di finale playoff (8.6 punti, 5.5 rimbalzi e 3 assist in campionato, 11.8 punti, 6.5 rimbalzi e 4.3 assist in post season). Nell'estate del 2017 arriva la chiamata di Brindisi con cui raggiunge la salvezza totalizzando 8.3 punti in 26', 3.7 rimbalzi e 2.1 assist. Tornato al PAOK Salonicco, chiude la scorsa stagione a 7.3 punti in 28' e 4.2 rimbalzi. Atleta esperto, duttile e capace di esaltare le doti dei compagni di squadra, ha raccolto titoli anche con la propria Nazionale. Medaglia d'oro ai Campionati Europei U16, U18 e U20, ha partecipato a un Mondiale e a varie edizioni di Eurobasket conquistando una medaglia d'argento nel 2009".

SPORTAL.IT | 21-07-2019 10:57