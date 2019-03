Varese fa sorridere l'Olimpia: Venezia ko

Dopo le vittorie di Trento contro Torino e di Milano nel derby contro Cantù e poi di Trieste ai danni di Cremona, la 26a giornata si è completata all'insegna del fattore campo: nessuna vittoria esterna nelle altre partite della giornata.

VL Pesaro-Sidigas Avellino 91-89

Interrompe la striscia negativa Pesaro, fermando tra le mura amiche Avellino al termine di una incredibile rimonta. Pesaro sta sotto per tutta la gara dopo il primo quarto concluso con un pessimo 8-28, ottenendo il vantaggio soltanto nell'ultimo minuto con Mockevicius, ed insieme a McCree blinda il risultato con i liberi, mentre Avellino non riesce a rimettere la testa avanti. Il mattatore però è Blackmon, MVP con 24 punti in 36 minuti, mentre la Sidigas incassa il secondo ko consecutivo.

Banco Di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna 90-72

In Sardegna l'equilibrio regna sovrano fino all'intervallo, ma alla ripresa delle ostilità Sassari fa suoi i due punti. La Dinamo può contare sulla doppia doppia di Cooley (22 punti e 13 rimbalzi), mentre alle V nere non bastano i 23 di Punter. Primo stop per Djordjevic in Serie A, secondo in settimana dopo la sconfitta di Nanterre, mentre i Giganti si portano a due punti dalla zona playoff, guidando il nutrito gruppo alle spalle dell'ottavo posto ed agganciando Bologna.

Germani Basket Brescia-OriOra Pistoia 87-79

Gruppo che vede insieme alle sopracitate squadre e Cantù anche Brescia, che al Palaleonessa regola Pistoia. Toscani che partono forte, ma i padroni di casa non demordono, e dopo una partita punto a punto, scappano via, senza guardarsi più dietro, con il parziale di 13-5 in apertura di quarto quarto. Pistoia rimane quindi ultima da sola, nonostante i 21 di Mitchell, mentre per Brescia ci sono i 20 di Abass. A fine partita, è arrivato l’annuncio ufficiale del ritorno di Paolo Moretti sulla panchina dei toscani.

Grissinbon Reggio Emilia-New Basket Brindisi 82-76

Passo importante verso la salvezza per Reggio Emilia che replica il fondamentale blitz di Pistoia superando fra le mura amiche Brindisi con il nuovo acquisto Johnson-Odom nel motore. La cura Pillastrini inizia a dare i primi frutti. Miglior marcatore di serata Banks (25). Ritmo frizzante ai blocchi di partenza con un energico Cervi che mostra i muscoli nel pitturato ed un ritrovato Aguilar che martella dall’arco la retroguardia ospite. Anche Allen aggiunge un po’ di pepe con due triple e Reggio trova il primo allungo con una difesa che finalmente morde (22-12 al ’10). La Reggiana fa la partita con un Mussini chirurgico che tira il carro fino al +12, ma i pugliesi continuano a leggere la targa emiliana grazie ai centri di un tarantolato Banks che non molla la presa (44-42 al ’20). Rientra dagli spogliatoi concentrata la Grissin Bon cavalcando il pick&roll Dixon-Cervi che diventa un fattore. Johnson-Odom spinge il pedale dell’acceleratore per un altro sprint che vale il nuovo +11 interno. Wojclechowski tiene però aperta la contesa (64-60 al’30). Sono il computer Dixon e la guardia ex Cremona (già decisiva al debutto) a tirare la volata decisiva che consegna ai biancorossi due punti fondamentali per la permanenza in serie A.

Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia 87-79

Il fattore campo si conferma anche a Masnago, dove Varese domina i quarti dispari e ferma Venezia, che torna a perdere terreno su Milano. I biancorossi mettono a segno 6 triple (su 11 totali) nel terzo quarto, e con la premiata coppia Archie-Avramovic (50 punti in totale) volano a meno due da Cremona, agganciando Avellino al quarto posto. Per i granata, stra-dominati a rimbalzo (40 a 24 il computo totale) c'è un Watt sugli scudi con 15 punti, ma poco altro per rispondere ai continui strappi di Varese.

