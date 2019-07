Secondo 'La Prealpina' Tekele Cotton ha preso tempo di fronte dell'offerta della Openjobmetis Varese.

L'ostacolo non riguarda l'aspetto economico, bensì il fatto di non disputare coppe europee, cosa che ha fatto nelle ultime tre stagioni.

Varese ha tastato il terreno anche per Paco Cruz ma anche il messicano non è convinto di volersi trasferire in Italia.

SPORTAL.IT | 21-07-2019 10:30