Varriale chiede sospensione arbitri Napoli e Juve, il web insorge

I discussi casi arbitrali delle partite di ieri continuano a tenere banco e a far discutere. Il rigore negato al Napoli per il fallo su Llorente, che ha portato alle proteste di tutta la squadra e all’espulsione di Ancelotti, e quello concesso allo scadere su Ronaldo – che ha permesso alla Juve di superare il Bologna a tempo scaduto, sono stati vivisezionati, analizzati e rivisti centinaia di volte ma ancora non c’è uniformità di giudizio.

LO SFOGO – Per Enrico Varriale si tratta di due errori clamorosi. Il vicedirettore di Raisport chiede provvedimenti esemplari, ricordando quanto successe già per altri arbitri di campo e di Var alla prima giornata.

IL TWEET – Varriale twitta: “Ora si attendono risposte da Nicchi e Rizzoli. Il metro di giudizio che ha portato alla “sospensione” di Massa e Valeri dopo Fiorentina-Napoli va applicato pure per fermare i disastrosi Giacomelli e Banti (c’era anche il rigore su Callejon),e il pessimo Giua di JuveGenoa”.

LE REAZIONI – Inevitabili le polemiche sui social. Come quasi sempre accade la frangia bianconera si ribella: “Brutto svegliarsi la mattina e riscoprirsi in lotta per il quarto posto eh?? Ps paragonare il tuffo di Mertens agli errori di ieri è la vera cosa scandalosa. Perché un umano può sbagliare, come ha sbagliato chi non ha messo lei come vicedirettore di Radio Kiss Kiss o Canale 21″.

L’ATTACCO – I tifosi juventini non ci stanno: “Pessimo Giua?? A termini di regolamento le espulsioni di Cassata e Rabiot ci stanno, il rigore c’era tutto. Di che cosa stiamo parlando?” o anche: “Sempre a piangere quando non vincete…però ai rigori inventati a vostro favore nelle prime giornate non ti ho sentito dire niente”.

I PRECEDENTI – Varriale viene accusato da destra e da sinistra: “Lei non è credibile sa perché? Perché quando capitano errori a sfavore della Juve o a favore del Napoli, Lei non è così feroce nei giudizi. Ad esempio, parlando di questo campionato, dopo il rigore regalato a Mertens con la Fiorentina, non ho visto in Lei la stessa indignazione”, oppure: “In Fiorentina-Napoli dovevano fermare Mertens, non arbitro e Var”.

L’IRONIA – Fioccano commenti ironici: “Io ho sperato in ingresso in campo di dela per ritirare la squadra tipo il sultano del Kuwait ai mondiali del 1982” o anche: “A un certo punto della partita a Napoli aspettavo l’entrata in campo di MARIO MEROLA per completare la sceneggiata”.

A FAVORE – Numerosi anche i commenti a favore di Varriale, con i tifosi del Napoli indignati per l’arbitraggio di Giacomelli ma c’è chi chiede: “Ma che significa “vanno fermati” ? Ormai la porc..l’hanno fatta. Non devono arbitrare più, oppure mandali in serie B. Che li fermi per 2 giornate che cambia?”.

