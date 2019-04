Varriale deluso dal Napoli, gli juventini godono: Niente fuochi?

Sperava di poter festeggiare le semifinali di Europa League del Napoli, ultima italiana rimasta in lizza nelle coppe ma Enrico Varriale è rimasto deluso per il ko degli azzurri. Il vicedirettore di Raisport ha twittato il suo consueto commento post-partita con toni amareggiati, scrivendo: “Anche il Napoli esce dall’Europa. Meret, protagonista all’Emirates, regala con un’ingenuità il gol all’Arsenal che chiude di fatto la partita. L’eliminazione dà un segno negativo alla stagione della squadra di Ancelotti deludente e con un gioco involuto da almeno 2 mesi”. Un messaggio che ha scatenato l’ironia di tanti juventini, sempre attenti a pizzicare le simpatie partenopee di Varriale.

LA REPLICA – Scattano infatti immediatemente le reazioni dei tifosi bianconeri, che aspettavano il momento giusto per “vendicarsi” dei fuochi d’artificio con cui i napoletani hanno festeggiato il ko della Vecchia Signora con l’Ajax martedì: “Dopo il trionfo di martedì.. Gli Azzurri mentalmente hanno staccato.. Ci sta.. Le motivazione erano finite. Colpa della Giuve….” o anche: “Non vi resta che sparare i fuochi d’artificio quando perde la Juve, perché se aspettiamo una vostra vittoria, scadono…”, oppure – sempre sulla stessa falsariga – “Il bello é che usate i fuochi d’artificio solo per le sconfitte degli altri e mai per vostri meriti. GODO”.

FALLIMENTO – E’ il momento dei più rancorosi ora. C’è chi scrive: “Diciamo senza”parzialità”che l’Arsenal ha strameritato, padrone pure al San Paolo,diciamo senza” parzialità” che è una stagione FALLIMENTARE. Diciamo senza “parzialità” che anche con il tanto reclamizzato TOP PLAYER IN PANCHINA , pure quest’anno (incominciano ad essere troppi) sono.. 0 tituli” o anche: “Campionato perso Fuori ai gironi di Champions, Fuori dalla coppa Italia, Fuori dall’Europa League Mi complimento con voi, una stagione pazzesca la vostra :)”, oppure: “I botti dove sono ve li siete persi in albergo?” con la chiosa sarcastica: “Direttore adesso testa al campionato?”.

