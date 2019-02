Varriale difende scelta Hamsik, tifosi distrutti

Come rovinare una piacevole serata dopo un rotondo 3-0 alla Sampdoria e una prova super. L’annuncio della trattativa in fase di conclusione che porterà Hamsik a giocare in Cina dopo 11 anni e mezzo di fedeltà assoluta ai colori azzurri ha fatto andare di traverso la cena ai tifosi del Napoli. Tutti spiazzati da quello che sembrava ormai un pericolo superato, a mercato chiuso. E non sono mancati accenti polemici sui social. In difesa del capitano è intervenuto via Twitter anche Enrico Varriale. Il neo-direttore di Raisport ha scritto: “A chi ha scarsa memoria va ricordato che #Hamsik negli anni ha detto no alle super offerte di grandi club stranieri e italiani come @Milan e @juventusfc credendo fino in fondo al progetto di @sscnapoli di cui è stato colonna portante. A 32 anni va salutato solo con applausi”.

LA DELUSIONE – Sui social prevale l’affetto per il giocatore per tutto quello che ha dato ma anche una profonda delusione: “Marek merita tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine per aver sposato la causa azzurra. Affetto e gratitudine sempre, a prescindere: noi siamo napoletani, fieri di esserlo!” o anche: “Marek,rispetto la tua scelta e meriti solo applausi per quanto hai fatto qui dentro e fuori dal campo. Per me è un grande dolore dirti addio, non riesco ad immaginare un Napoli senza di te”. Probabilmente un altro giocatore non avrebbe avuto lo stesso trattamento: “Quello che ci ha dato il Nostro Capitano in tutti questi anni ha un valore che nessun titolo può avere. Rispetto e attaccamento per la nostra maglia e la nostra città. Ragazzo umile e professionista esemplare” e: “Se ami qualcuno, lascialo libero! Se è un addio, saluti con standing ovations”.

SOTTO ACCUSA – Le critiche però arrivano alla società: “Assurda gestione del mercato di gennaio. Restando #Allan ho temuto per #Hamsik perché ho sentito forte la volontà della società di fare cassa a gennaio. Non mi si parli però di coppa Italia ed @EuropaLeague Con 2.5 centrocampisti in meno Napoli unica tra le prime 6 ad indebolirsi” e anche: “Bene ringraziamo@la società per questo bel regalo la bandiera del Napoli che dopo 12 anni va via per 15 milioni a metà stagione con tanto da giocarsi e senza un saluto adeguato come al solito una società senz’altro anima”. Arrivano anche commenti più cattivi: “All’epoca sia Milan che Juve, avevano offerto poco. Tutto qua. Non santifichiamolo perchè lascia la nave a metà stagione. Ma è un bravo ragazzo, un ottimo giocatore e merita il meglio. In bocca al lupo” e lo stesso Marekiaro non viene risparmiato: “Diciamo la verità fino in fondo. È stato un grandissimo giocatore, ma da due anni passeggia in campo ed è più un peso che altro per il Napoli”. C’è chi critica Varriale (“Da altre parti lo avreste chiamato mercenario”) e chi – tifando altri club – ironizza: “£Si sarà stufato di non vincere nulla! Ora proverà a vincere la Coppa di Cina!” o anche: “Applausi e qualche scudetto perso in albergo”.

