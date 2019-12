Varriale, gli auguri alla Juve fanno infuriare i tifosi

Ogni tweet di Enrico Varriale è un mezzo pretesto per fare una polemica sui social. Anche quando scrive qualcosa di benevolo soprattutto nei confronti della Juventus. E’ quanto successo riguardo il post del giornalista dopo la vittoria dei bianconeri nell’anticipo di ieri sera a Marassi contro la Samp.

La Juve ha appena battuto la Samp 2-1 al Ferraris con due gol bellissimi, prima di Dybala al volo e poi di Cristiano Ronaldo salito in cielo per schiacciare di testa un cross dalla sinistra. Bianconeri in testa, solitari, in attesa dell’Inter impegnata sabato in casa contro il Genoa.

Varriale twitta a fine gara: “Una straordinaria prodezza tecnica e atletica di Cristiano regala alla Juventus 3 punti preziosi contro la Samporia. In vantaggio con un bel gol di Dybala i bianconeri si fanno raggiungere ma dominano a lungo soffrendo solo nel finale. Viatico positivo verso la Supercoppa”.

Proprio la frase finale, quel “Viatico positivo verso la Supercoppa” è un po’ aggetto di discordia nei commenti che ne seguono. Di fatti il giornalista Rai non fa contento nessuno. Da una parte i tifosi della Juve che prendono la frase come una sorta di gufata, dall’altra quelli delle altre squadre che si stupiscono per una sorta di endorsment verso la Vecchia Signora atipico per Varriale.

“E io mi tocco le balle” scrive in maniera molto esaustiva un tifoso bianconero che fa il pari con “Ed io mi tocco i cabbasisi”; “E il gufo come fà??” scrive un altro; “Bella la gufata finale direttore” si complimenta qualcuno; “iniziamo a grattarci”. E c’è chi posta foto di gufi e gif di Oronzo Canà intento a buttare sale nel primo “Allenatore nel Pallone” contro il mitico iettatore Crisantemi.

Altri commenti ironici scrivono: “Zampini ha palesemente rubato il telefono del direttore” o ancora “Ridate il telefono o il pc a Varriale”; e chi insinua: “il vicedirettore mi sta diventando gobbo”. Qualcuno accorre in sua difesa: “Vabbè ma se una volta che è imparziale gli fracassate le palle lo stesso, cosa deve fare il povero”.

SPORTEVAI | 19-12-2019 09:35