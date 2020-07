Varriale incorona l'uomo squadra Juve, tifosi increduli

Lo sprint scudetto continua. La Lazio piega in rimonta il Torino, la Juventus passa con autorevolezza sul campo del Genoa. Distanze invariate tra le due contendenti a nove giornate dalla conclusione del campionato. Quattro i punti di vantaggio dei bianconeri sui biancocelesti, ma tutto è ancora in gioco.

Varriale: “Splendida Juve”

A esaltare la vittoria della Juve a Marassi ci pensa Enrico Varriale. Il vice direttore di Rai Sport commenta così la prova dei bianconeri sul suo profilo Twitter: “Risponde alla Lazio la Juventus, che supera con 3 gol di splendida fattura il Genoa. Il più importante, quello che ha aperto la partita, lo segna Paulo Dybala, sempre più uomo squadra bianconero”.

E il commento alla vittoria della Lazio

Così invece Varriale sul successo della Lazio nella tana del Toro: “Non molla la Lazio, che centra la seconda vittoria consecutiva in rimonta. Prova di forza della squadra di Simone Inzaghi con Ciro Immobile protagonista prima nel male, con il fallo di mano che regala il rigore al Torino, e poi nel bene firmando la sua 29ma rete in A”.

Le reazioni dei tifosi Juve

Molti tifosi della Juve non credono ai loro occhi. “Ora nevica: sicuro che non le hanno hackerato il profilo e non è lei che scrive?”, domanda ironicamente Gianluca. Anche un altro sostenitore è caustico, visti i trascorsi: “Molto sintetico stavolta, però poteva sottolineare che il Genoa era inesistente tanto per non esaltare troppo una vittoria netta della Juve, visto che purtroppo per lei non può sottolineare qualche errore arbitrale a favore della Juve!“. Qualcuno non è d’accordo neppure su Dybala uomo squadra: “CR7 24 gol in 25 partite…bacini”.

Bagarre social sulla Lazio

Le discussioni si fanno più accese in calce al Tweet sulla Lazio. “Prova di forza di cosa, che hanno giocato male? Il problema è che il Toro è da retrocessione quest’anno”, sottolinea Ivan. “Noi stiamo ancora aspettando la rivisitazione e la moviola di Lazio-Fiorentina“, scrive Giampiero. “Però la partita scorsa non hai scritto nulla sulla Lazio!! Come mai?”, insinua un altro fan.

SPORTEVAI | 01-07-2020 09:15