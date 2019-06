Varriale loda Insigne, il web insorge: E' l'Italia, non il Napoli

E’ un destino amaro quello di Enrico Varriale: ogni suo post su twitter viene letto a senso unico o quasi, come una testimonianza delle sue simpatie per il Napoli. Certo, anche lui ci mette del suo visto che quasi sempre i suoi commenti riguardano la squadra azzurra o un suo giocatore così anche il commento per il 3-0 dell’Italia alla Grecia diventa uno spunto per una polemica sul web.

IL TWEET – Varriale si sofferma su Insigne e twitta: “Non segnava in Nazionale da Marzo 2018. Il gol di Insigne può essere molto importante per il morale del giocatore del Napoli e pure per la nazionale che conferma anche contro la Grecia di aver trovato un’ottima idea di gioco che esalta i singoli recuperandone le qualità”. Il morale di Insigne però interessa relativamente ai follower che lo pescano in fragrante: “Del morale di Insigne non é che ce ne freghi molto..si parla di Nazionale o no?” o anche: “Conta solo il goal di Lorenzino suo”.

LE REAZIONI – Sono pochissimi i tifosi del Napoli che provano a difenderlo. Tra inviti ad andare a Radio Kiss Kiss o a Telenapoli (“Dal direttore di Napoli TV è tutto.l.. Ah non lo è….”) arrivano tweet ironici o arrabbiati: “Si dice abbiano segnato anche Barella e Bonucci” o anche: “Guardi che gioca la Nazionale e non il Napoli. Hanno segnato pure Barella e Bonucci, tanto per la cronaca”. Un utente ribalta il tweet e lo associa a Bonucci: “Non segnava in Nazionale da marzo. Il gol di Bonucci può essere molto importante per il morale del giocatore della Juventus e pure per la Nazionale che conferma anche contro la Grecia di aver trovato un’ottima idea di gioco che esalta i singoli recuperandone le qualità”. In tanti invece scelgono di attaccare proprio Insigne: “Vedere il 10 dell’Italia indossato da Insigne è umiliante per il calcio” o anche: “Immenso!! secondo gol in Nazionale a 28 anni” e infine: “Se non gli danno il pallone d’oro è uno scandalo”.

