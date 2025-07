Varriale: "Napoli e Inter come Sinner e Alcaraz, domineranno senza rivali". Il web: "Sì ma quei due vincono le finali"

Il giornalista campano vede una lotta a due per il titolo se i nerazzurri dovessero prendere Lookman ma sul web arrivano le repliche dei tifosi

Bisognerà aspettare la fine del mercato e le prime giornate di campionato per stilare una griglia affidabile in vista della stagione in serie A ma da alcuni segnali sul mercato c’è chi già è pronto a scommettere che sarà una corsa a due tra il Napoli e l’Inter, le prime due dell’anno scorso, che non avrebbero avversari.

Il pronostico di Enrico Varriale

La pensa così Enrico Varriale, ex vicedirettore di Raisport, che azzarda un paragone tennistico con Sinner ed Alcaraz e scrive su X/twitter: “Il mercato è ancora lungo ma se davvero l’Inter prendesse Lookman affiancherebbe il Napoli nella griglia di partenza di Serie A. Le 2 squadre che si sono divise gli ultimi 3 scudetti stanno allargando il gap sulle altre. Come Sinner e Alcaraz che dominano senza un 3° incomodo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juve come Federer?

Fioccano le reazioni: “E invece il 3° incomodo c’è e sei tu. Solo un fazioso come te non sa che ” non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Il calciomercato finisce il 31 agosto” e poi: “Allora la Juventus è Federer, che guarda i provinciali dall’alto” e anche: “Non sottovalutate la Juve, con Sancho-David e Yildiz hanno l’attacco più forte della serie A. Avranno Bremer in difesa. I veri favoriti sono loro per me. Poi Inter. E terza Napoli”

C’è chi scrive: “L’Inter è un bel po’ avanti perché a parte il risultato dello scorso anno che è stato condizionato dal differente numero di partite giocate, era già molto più forte,e con questo mercato con Lookman ed eventualmente Leoni si amplia un divario evidente, poi c’è la Juve se ben guidata” e anche: “Sì ma Sinner e Alcaraz le finali le vincono. Paragone che non c’azzecca”, e ancora: “L’Inter è una squadra più vecchia dell’anno scorso e prende uno che farà non più di 20 partite e che tra l altro venderà sicuramente dei giocatori…. Non dimentichiamoci che ha Chivu in panchina che cambierà anche il modo di giocare…”

In molti credono nel Milan

Il web è scatenato: “Senza Lookman il Napoli è superiore all’Inter. Mogliore difesa e centrocampo. Lookman bisogna vederlo senza Gasperini, ma poi parte per la coppa d’Africa” e poi: “C’è un particolare che vi sfugge. Ricordetevi che l’inter in panchina non ha più Inzaghi ma Chivu… A buon intenditore poche parole…”, oppure: “Lo scudetto sarà una corsa a due tra Napoli e Milan. La seconda squadra di Milano fara molto fatica con cambi d’allenatore in corsa” e ancora: “Solo che una ha Conte in panchina ed è campione in carica, l’altra ha un esordiente” e infine: “Il Milan secondo me potrebbe essere il terzo incomodo. Senza coppe e con Allegri in panchina”