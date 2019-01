Varriale: Ok linea Figc su razzismo, il mondo del web insorge

E’ tornato a dire la sua su twitter dopo una lunga pausa ma Enrico Varriale non ha ricevuto molti consensi per il pensiero espresso sui social in merito al tema-razzismo. Il giornalista della Rai commenta la linea della Figc sui buuu agli stadi e scrive: “Buonsenso, fermezza, rispetto delle regole basilari di civiltà. Leggo tutto questo nella intervista di @gagravina su @Gazzetta_it riguardo all’ interruzione delle partite per cori razzisti. Complimenti ! Ora dalle parole si passi ai fatti.”. Parole che non convincono la stragrande maggioranza dei follower: “Ricatto alle società da parte di “pochi” cog…. Il 99% dello stadio non li fa. In altri paesi sono anni che non chiudono curve o stadi perché non funziona. Si deve tenere fuori quelli giusti e non fare pagare chi non ha fatto niente”.

LE REAZIONI – C’è chi si piange addosso (“Certo, ovviamente se vale solo x l’#inter, sia sincero, nn le ha dato un po’ fastidio che altri episodi molto simili nn siano stati x nulla presi in considerazione?” o anche “Un commento x i cori su #kean? Chiedo x un amico in Islanda.. e sui cori “Milano in fiamme “ a Napoli ? Chiedo per un amico in Bangladesh” e “Pagliacci, a Cagliari contro Muntari e Matuidi non avete fatto nulla, adesso improvvisamente vi siete ricordati di prendere provvedimenti. Che paese di marionette”) e chi sottolinea le storture: “Quindi diamo il controllo delle partite in mano ad un gruppo di ultras che a loro piacimento possono far sospendere le partite??” oppure: “Ma nessuno ci arriva che così facendo ci si mette completamente nelle mani degli ultrà?!? Ma dico io è così difficile, con la tecnologia attuale, individuare i colpevoli e non farli più entrare allo stadio? Ma quello che fanno in Gran Bretagna è così difficile attuarlo anche qui?”.

GLI ATTACCHI – Le soluzioni non convincono: “L’interruzione delle partite e’ un errore enorme, ma come si fa a non capirlo?”. Le formule della Figc lasciano freddi: “Ha risolto qualcosa @gagravina? Non credo, anzi ha dato in mano ai facinorosi razzisti ancora più potere, il potere di decidere se continuare o meno le partite. A quanto pare non farli entrare risulta più difficile. Non so lei, ma buonsenso, fermezza e rispetto regole non ne vedo”. É un coro di no: “Utopia… pura e semplice utopia… se già gli organi preposti al controllo fanno un “distinguo” tra i “buu”… pensare di risolvere il razzismo negli stadi è qualcosa lontano anni luce”. E infine: “Lei lo ha capito che così le società sono in balia degli ultrà, si? Sono impotenti e ricattabili. Identificazione e bando a vita dei responsabili era troppo complicato per le vostre illuminate menti, vero? Sta porc… lei la chiama buonsenso?”.

SPORTEVAI | 15-01-2019 10:24