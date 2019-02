Varriale pessimista sulla Juve, è polemica sul web

Voleva forse essere solo un tweet elementare per commentare la sofferta vittoria della Juventus col Bologna ma Enrico Varriale involontariamente ha scatenato la rabbia di parte della tifoseria bianconera scrivendo: “In Italia per la Juventus è sempre un’altra cosa. Basta un gol di Dybala, e una partita normale, agli uomini di Allegri per piegare un volitivo Bologna e consolidare il primato in classifica.Per ribaltare le cose in Champions League però ci vorrà ben altro”. Un messaggio che è stato letto come provocazione: “Lo sappiamo.. lei gioca ha sminuire la Juve… Tutto così facile che da 8 anni ne siete devastati.!!! Non mi tornano i conti” o anche: “Caro vicedirettore, lo sanno anche i sassi che in Europa ci vorrà ben altra Juve. Si risparmi questi tweet-sfottò da tifoso provocatore, si ricordi il suo nuovo ruolo nella TV pubblica e lo onori con un comportamento consono”.

ABBASSO LA RAI – Gli attacchi arrivano anche per la Rai: “Beh , diciamo che visto non la trasmette RaiSport si parte già da 1-0” o anche: “Ci vorrà che la Rai non trasmetta la partita, iettatori!”. Anche i tifosi juventini arrabbiati per la prestazione di Bologna non ci stanno e attaccano: “L’unica cosa da ribaltare è la sua carica di vice direttore a ultras napoletano” o anche: “E comunque come al solito nessuna nota sul rigore netto negato su cancelo o magari #scansaparma ? Niente di niente ?” oppure: “DAVVERO ? Ci vorrà ben altro? Non l’aveva capito nessuno ! Grazie che ce l’ha ricordato, Vice direttore. In ogni Suo post perle di saggezza e mai banalità !”.

CONTRO ALLEGRI – C’è però chi si allinea al pensiero di Varriale: “Ma perché lo attaccate? Ha ragione, ha detto esattamente ciò che pensiamo tutti noi juventini. Però se lo dice lui non va bene?” o anche: “La Juve ha avuto un gioco per i primi 3 anni, infatti abbiamo fatto 2 finali di Champions. Ormai è da quasi due anni che non abbiamo più un gioco. È giusto cambiare”. Perché nel mirino, Varriale o non Varriale, c’è sempre Allegri: “Sembra vicina la fine del ciclo della squadra di Allegri, ormai senza idee”.

SPORTEVAI | 25-02-2019 08:59