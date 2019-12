Varriale spiega ko Napoli, la risposta dei tifosi della Juve

La cura Gattuso non ha funzionato. Evidentemente non bastava il bastone senza carota, che l’immaginario collettivo attribuiva a Ringhio, per rivitalizzare un Napoli spento e lacerato. La sconfitta col Parma non solo riabilita Ancelotti, che evidentemente non era il principale colpevole della situazione, ma apre scenari inquietanti sul futuro degli azzurri.

LA CONSIDERAZIONE – Ne è consapevole anche Enrico Varriale. Il vice-direttore di Raisport su twitter analizza sconsolato la prestazione dei partenopei.

IL TWEET – Varriale sui social parla di squadra poco equilibrata e in difficoltà nell’affrontare una gara subito in salita per l’erroraccio di Koulibaly e scrive che ci sono troppi giocatori in crisi psicologica a cominciare da Insigne.

GLI ERRORI – Il giornalista poi aggiunge: “Al di là degli incredibili errori individuali divenuti ormai abituali,la crisi del Napoli si spiega pure con scelte di organico sbagliate. A centrocampo ad es. Sarri poteva contare su Hamsik, Jorginho, Rog, Diawara,oltre a Allan e Zielu, gli unici rimasti. Non bastano Fabian e Elmas”.

LE REAZIONI – Su twitter fioccano i commenti ed i più accaniti sono i tifosi della Juve che partono con gli sfottò: “Colpa del sistema!” o anche: “Gattuso si è tuffato in una piscina senza acqua…”, oppure: “Colpa del fatturato”.

L’IRONIA – E’ un fiume in piena di reazioni ironiche: “Dai! La salvezza è a un passo! Mancano 20 punti per la quota 40″ o anche: “Non ci si può attaccare neanche agli arbitri e questo pesa…” e ancora: “Mannaggia sta psicologia e ‘sti alberghi. Se no il Naples sarebbe campione multiplo d’italia”.

LA DIMENSIONE – C’è chi scrive: “Colpa del buco sul tetto dello stadio diretur!!” o anche: “Il disagio dovuto all’inizio ritardato ha influito sull’esito della gara” e ancora: “Settimo/ottavo posto è la vostra giusta dimensione storica. Siete semplicemente ritornati alla normalità, non ci vedo nulla di strano”.

FRECCIATE – I fan bianconeri si sfogano: “Non vedo cosa ci sia da meravigliarsi, piazza, Società e rosa (a parte qualche buon giocatore) da seconda fascia, da sempre”, oppure: “Dopo il ciclo dei secondi posti è iniziato un nuovo ciclo, quello dei Settimi posti” e infine: “Dopo anni di frecciate alla Juve adesso sento il suo fegato che sta scoppiettando. Nulla sarà come negli scorsi anni. Buona E.L. sempre che ci arriviate”.

SPORTEVAI | 15-12-2019 09:05