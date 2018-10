Varriale stuzzica, Mazzocchi si smarca

Il Napoli va a sbattere contro la Roma e scivola a -6 dalla Juventus in campionato. Enrico Varriale, giornalista della Rai, dichiaratamente tifoso della squadra azzurra, stuzzica sui social ("Dopo la Champions sono partite difficili per tutti. Per vincerle spesso serve un rigorino, ma non a tutti lo danno", scrive con riferimento al penalty concesso ai bianconeri a Empoli) e viene subissato di insulti ("Sono arrivate anche offese alla città" si lamenterà più tardi a Radio Kiss Kiss). Insomma, un copione già trito e ritrito.

Ma questa volta c’è un interprete in più nella telenovela che da anni mette di fronte i tifosi della Juventus al giornalista napoletano. Marco Mazzocchi, altro giornalista Rai, evidentemente a sua volta vittima di improperi da tastiera, ha scritto su Twitter: "Non dovete insultare me. Anzi non dovreste insultare comunque. Con tweet di altri colleghi di RaiSport non c’entro nulla. Tanto più che ora sono a RaiDue. Detto ciò, mi dissocio totalmente da quanto scritto da un collega su #NapoliRoma. Vi prego di non coinvolgermi più Grazie".

SPORTAL.IT | 29-10-2018 16:00