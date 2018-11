Varriale: Vedrò Juve registrata, lo aggiornano su twitter

La guerra virtuale tra Enrico Varriale e i tifosi della Juventus continua. Il giornalista di Raisport, bersagliato nei giorni scorsi per alcuni commenti piccati sui bianconeri e presunti aiutini arbitrali (al punto che un gruppo di fan della Juve ha fatto anche una petizione per chiederne il licenziamento) ci sta prendendo quasi gusto ed ha lanciato una provocazione sui social. Ieri infatti ha twittato un messaggio auto-ironico: “Avviso ai naviganti : Stasera cena fuori. Vedrò #JuventusCagliari registrata, solo molto tardi. Keep calm and carry on !”. Come a dire: non preoccupatevi se non lascerò qualche commento “cattivo”, abbiate solo un po’ di pazienza, il tempo di vedere il match. Non si sono fatte attendere le reazioni del popolo bianconero.

LE REAZIONI – Prima lo hanno avvisato: “Tranquillo, ti aggiorniamo noi”, poi una valanga di commenti (oltre 200) quasi tutti dello stesso tono e quasi tutti di matrice juventina: “Neanche il tempo di arrivare al ristorante e già vinciamo”.C’è chi ironizza sul tweet di Varriale dopo Napoli-Roma (“non tutti ti danno un rigore quando serve”) e scrive: “Non a tutti danno un autogol quando serve”, altri rispolverano addirittura episodi degli anni 80: “Che hai per caso tra le VHS la monetina di Alemao che me la duplico?” e molti sottolineano che stavolta è stata casomai la Juve ad essere danneggiata: “Quando vedrai la partita ci spiegherai perché non è stato fallo di mano del Cagliari. Da bravo giornalista troverai un motivo per dire che la spalla è vicina al gomito”, e ancora: “Nessun favore alla Juve, anzi il contrario… per cui puoi anche non vederla”.

