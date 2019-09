Varriale-Zampini, lite social sull'asse Napoli-Juve

Non immaginava Enrico Varriale di scatenare un vespaio via social quando ha scritto un tweet di congratulazione per Berrettini, l’azzurro che ha battuto Monfils dopo una sfida epica conquistando le semifinali degli Us Open dove affronterà Nadal. Forse per la fretta il vicedirettore Raisport è incappato in un paio di errori vistosi, scatenando le ironie non solo dei follower ma anche di Massimo Zampini, giornalista di Juventibus, volto noto di Tiki-Taka e simpatizzante dei bianconeri come Varriale lo è del Napoli.

IL TWEET – Varriale a caldo ha scritto sui social: “Fantastico trionfo di Matteo Berettini che conquista la semifinale degli US Open superando Monfils al tie break dopo un’ interminabile battaglia lunga 5 sets”. Puntuale la punzecchiatura di Zampini che ha commentato, ricordando il big-match Juve-Napoli: “BeRRettini con due “R” diretur, come “quattRo a tRe”. In tanti hanno sottolineato gli errori del vicedirettore di RaiSport: “Zampini-Varriale 6-0 6-0”, o anche: “Berettini.. sets… Ma nasconditi”.

LA REPLICA – Quando Varriale ha letto la puntualizzazione di Zampini, ha scritto un altro tweet velenoso, ricordando gli errori sul mercato del collega: “Ha ragione Massimo Zampini, con le R bisogna stare attenti. Ci sono errori gravi,come quello di digitare il grande Berrettini con una R sola ( me ne scuso) e errori futili come quelli di chi ha parlato di GuaRdiola,una R, e non di SaRRi, 2 R, come nuovo allenatore della Juve”. Apriti cielo, nuova bufera social: “Ammettere un errore non è segno di debolezza, ma ribattere sempre è pochezza” o anche: “Direttore sa anche chi ha una R?! ORsato l’aRbitRo(questo con 2 R) che fece vinceRe lo scudetto alla Juve contRo il Napoli (che quell’anno fu avvantaggiato da innumeRevoli eRRoRi) di SaRRi ” oppure: “PeR caso è in coRso la gueRRa dei Roses? Quanto è bello sfottersi così, con ironia, senza per forza essere maleducati” e infine: “Pure Maurizio Sorry ha 2 R”.

SPORTEVAI | 05-09-2019 09:08