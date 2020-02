Vassilis Spanoulis, il problema è serio

Ancora problemi seri per Vassilis Spanoulis. L'asso greco si è infortunato a una caviglia e non sarà a disposizione per la gara di Eurolega che giovedì l'Olympiacos giocherà con il Cska Mosca. Stando a quanto riferito da un'emittente radiofonica ellenica, però, il forfait con i russi potrebbe non essere isolato.

"E' molto probabile che non scenderà di nuovo in campo prima della fine della stagione. Non dimentichiamo che nel 2019 ha perso l'ultima parte della stagione a causa di un problema al tendine, per il quale è anche stato operato" ha lanciato l'allarme il giornalista Pantelis Diamantopoulos.

Spanoulis compirà trentotto anni il prossimo 7 agosto.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 15:35