Vecino uomo Champions, l'Inter rinasce in Europa

La settimana delle prime volte fa felice anche l’Inter. Dopo il primo gol in A di Cristiano Ronaldo e la prima rete con il Milan di Higuain, il debutto felice in Champions di Mauro Icardi e Matias Vecino rianima i nerazzurri che, al ritorno nella Coppa più importante dopo un’assenza di sei anni, battono in rimonta il Tottenham, avversario diretto per la qualificazione nel girone che comprende anche Barcellona e Psv Eindhoven. In svantaggio in avvio di ripresa, l’Inter la ribalta negli ultimi cinque minuti.

All’85’ Icardi s’inventa un tiro al volo da incorniciare su cross (sbagliato) di Asamoah, mentre al 92’ a far esplodere San Siro è la testa di Matias Vecino, proprio l’uomo che l’Inter in Champions ce l’ha mandata con il gol alla Lazio nella sfida-spareggio dell’ultima giornata dello scorso campionato. Il risultato premia il cuore, più che il gioco, dei nerazzurri, mentre il Tottenham rimpiange le tante occasioni sprecate.

Spalletti conferma comunque anche lontano dalla Serie A di soffrire maledettamente l’assenza di un costruttore di gioco, che sarebbe indispensabile almeno in attesa della miglior forma di Perisic e Nainggolan. La prima frazione di gioco va in archivio senza gol e all’insegna di un sostanziale equilibrio: ritmi alti in avvio, con l’Inter che prova ad essere aggressiva, anche se di tiri in porta se ne vedono pochi, anzi nessuno a parte un tiro-cross di Perisic che diventa pericoloso per il portiere Vorm solo per una deviazione di un difensore.

Il pericolo scuote il Tottenham, che potrebbe passare già sul finire del primo tempo, ma Kane manca clamorosamente il bersaglio dopo aver scartato Handanovic. Il portiere sloveno, al debutto in Champions al pari di uno spento Icardi, dovrà però arrendersi in avvio di ripresa al secondo tentativo di Eriksen che, complice una deviazione di Miranda, insacca dopo che un primo tiro del danese era stato respinto dall’estremo difensore dell’Inter. Qui l’Inter evidenzia i difetti emersi contro il Parma: i nerazzurri perdono le giuste distanze e rischiano il tracollo, venendo salvati dagli errori di mira di Lamela. Spalletti rimescola le carte mandando in campo Keita e Candreva e il finale è in perfetto stile Pazza Inter.



SPORTAL.IT | 18-09-2018 21:00