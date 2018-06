Vela, al via la "1000 Vele per Garibaldi"

Sabato 2 giugno alle 10.00, dalle acque antistanti il Porto di Riva di Traiano, prenderà il via la XIII edizione della "1000 Vele per Garibaldi", con la prima tappa che prevede la traversata da Roma a Caprera per complessive 125 miglia.

Al via 16 barche, con il vincitore dell'ultima tempestosa edizione, il Bavaria 36 Gastone di Sandro Spallotta, pronto a difendere il titolo da avversari agguerriti, come il Sunfast 3600 Lunatika, di Stefano Chiarotti, o il Comet 45S Libertine di Marco Paolucci. Lo riporta Italpress.

In Sardegna troveranno ad attenderli anche il Team di Simone Camba su Masaccio, che raggiungera' la flotta dopo aver partecipato alla 100 miglia del Golfo degli Angeli a Cagliari. Le barche saranno ospiti del Comune di La Maddalena, che patrocina la manifestazione, nel bellissimo porto di Cala Gavetta, che sarà la base per le successive regate del 5 e 6 giugno nelle acque dell'Arcipelago, in un campo di regata di eccezionale bellezza. La premiazione è prevista il giorno 7 giugno alle 19.00 a Cala Gavetta.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 10:05