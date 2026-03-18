Vela, che sorpresa: Caterina Banti rimanda il ritiro, a Los Angeles 2028 andrà a caccia del terzo oro con Tita

Un anno fa avevano annunciato la fine del sodalizio, oggi Caterina Banti e Ruggero Tita annunciando che torneranno a navigare assieme per la terza olimpiade consecutiva

Avevano detto che non avrebbero più gareggiato insieme, e invece Ruggero Tita e Caterina Banti hanno deciso di rimangiarsi la parola. Che poi in questo caso è il motivo per il quale tutti fanno salti di gioia: la coppia d’oro (in tutti i sensi) della vela italiana, capace di conquistare due titoli olimpici consecutivi a Tokyo e Parigi, ha deciso di riaprire bottega e di riunire le forze in vista della prossima rassegna a cinque cerchi, che nel 2028 a Los Angeles li vedrà al via della competizione Nacra 17. Un colpo di scena in piena regola, ma che alla fine non ha stupito coloro che da sempre nutrivano la speranza che l’addio che era stato annunciato dopo la vittoria spedizione parigina avrebbe potuto essere derubricato a semplice arrivederci.

Caterina non si ritira più, ma Ruggero prima sarà su Luna Rossa

A far cambiare le carte è stata soprattutto Caterina, che dopo aver annunciato l’intenzione di ritirarsi dalle competizioni è tornata sui suoi passi, optando per concedersi un’altra avventura olimpica prima di decretare la parola fine alla propria carriera.

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Quando Tita e Banti avevano annunciato la fine del sodalizio, entrambi avevano fatto sapere di essere comunque orgogliosi e soddisfatti di quanto avevano fatto, e di voler pensare a nuovi progetti per l’avvenire legati sempre al mondo della vela (Tita fa parte del team di Luna Rossa e probabilmente sarà sulla barca italiana nelle tappe che porteranno alla prossima America’s Cup in programma a Napoli).

Banti di fatto aveva però “costretto” Tita a trovarsi una nuova compagna per dare l’assalto alla terza medaglia olimpica, ma poco più di un anno dopo quell’annuncio ecco che Caterina ha pensato bene di riprendere i fili del discorso, evitando così all’amico Ruggero di dover andare a cercare un’altra compagna.

Banti si sente ancora atleta, Tita sogna già un’altra medaglia

L’annuncio ufficiale della reunion è arrivato tramite i rispettivi canali social. “Siamo tornati!”, hanno esclamato Tita e Banti, rendendo il mondo che sta là fuori partecipe della loro ritrovata intesa in acqua. “Los Angeles 2028 ci aspetta. Amiamo le sfide e non riusciamo a smettere di spingerci sempre più in là, più forti… insieme. Ci rivedrete presto sulla linea di partenza come team”.

Tita ha aggiunto che “fino al luglio del 2027 sarò impegnato con Luna Rossa, e solo dopo questa bella avventura tornerò a lavorare con Caterina. È una grande sfida e ringrazio sia la federazione che la Sezione Vela della Guardia di Finanza per il supporto e la fiducia”.

Caterina, dopo un anno nel quale ha esplorato nuovi orizzonti legati alla vela e non solo, ha spiegato di aver sentito di nuovo l’esigenza di rimettersi in gioco. “Dopo Parigi 2024 avevo detto che mi sarei ritirata e in questi 12 mesi ho gettato le basi per la mia vita post agonistica. Però ho capito che mi sentivo ancora atleta, e così con Ruggero ci siamo detti che valeva la pena tornare a competere assieme verso LA28. Il Circolo Canottieri Aniene ha sposato questa mia idea e non vedo l’ora di ricominciare”.