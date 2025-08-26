Velasco plaude l'Italia che cede un set: "Mica si vince sempre 3-0". L'umiltà di Egonu, la tachicardia di Danesi

Al solito Julio Velasco fa capire di vedere le cose da una prospettiva differente: a lui il 3-1 sul Belgio è piaciuto, e pure tanto. Egonu (28 punti) fa autocritica per il calo nel finale di terzo set

Ha ragione Julio Velasco: la frase “non si possono vincere tutte le partite 3-0” andrebbe fatta ascoltare in loop a tutti quelli che pensano che solo per il fatto di arrivare da 32 vittorie consecutive tutto sia dovuto. “L’importante è vincere le partite, anche fosse sempre per 3-2 e con 32-30 al tiebreak”, ha sentenziato il CT azzurro dopo il successo sul Belgio che ha certificato il passaggio dell’Italia come prima della pool B, pronta ad affrontare sabato negli ottavi una tra Germania e Polonia (che domani si giocano primo e secondo posto della pool G).

Bene la reazione: “Ma adesso comincia un altro mondiale”

Quella sul Belgio non è stata una vittoria “facile”, anche se poi nei primi due set e nel quarto parziale l’Italia ha fatto sembrare tutto piuttosto easy. “Non bisogna pensare neppure nel subconscio che tutte le partite possano filare via lisce”, ha aggiunto Velasco. “Quello che conta è saper reagire nei momenti più difficili, vedi quello che abbiamo affrontato noi sul finire di terzo set. Siamo ripartiti nel quarto con un 4-0 di parziale che ha indirizzato tutto il proseguo del match e questa è la cosa che conta più di tutte”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Velasco però ha elogiato le ragazze anche e soprattutto per l’approccio iniziale. “Abbiamo subito provato a imporre il nostro gioco, e soprattutto lo abbiamo fatto nel quarto set dopo che il Belgio in quello precedente aveva fatto benissimo soprattutto in difesa.

Adesso però comincia tutto un altro mondiale: a Bangkok ci attendono potenzialmente quattro gare per arrivare in fondo alla competizione, e come capita sempre nelle sfide a eliminazione diretta tutto sarà diverso da quanto visto finora. Un giorno di riposo ci farà bene, poi testa all’ottavo di finale”. Senza preferenze di sorta, tanto Germania e Polonia l’Italia le conosce fino troppo bene, e il favore del pronostico sarà dalla parte delle azzurre.

Egonu firma 28 punti e chiede persino scusa: “Ho avuto un calo…”

Se poi Paoletta Egonu dovesse ripetere quanto fatto contro il Belgio, allora tanti auguri a chi dovrà cercare di arginarla. Con una prestazione fatta di 28 punti, di cui 4 a muro, un’efficienza offensiva del 45% e una leadership conclamata in tutti i momenti chiave, l’opposto di stanza alla Numia Milano ha dimostrato di voler prendersi completamente la scena in un mondiale che peraltro rischia di dover fare a meno nella sua fase clou di una delle principali avversarie, vale a dire la serba Tijana Boskovic (si è infortunata durante la partita tra Serbia e Camerun ricadendo male sulla caviglia sinistra: in assenza di comunicazioni riferite agli esami effettuati, sulle prime la giocatrice è sembrata molto dolorante e preoccupata).

“Siamo state brave a risalire da quella fase delicata di fine terzo set, quando mi spiace per il calo che ho avuto a livello personale, aspetto sul quale sto cercando di lavorare. Però abbiamo disputato una grande partita, attaccando forte, difendendo bene e murando con continuità. Si vede che stiamo impostando il lavoro in una certa maniera e questi sono i risultati, anche se le partite che contano devono ancora arrivare”.

Egonu non è mai sembrata così a suo agio in maglia azzurra: sono lontanissimi i tempi degli “strappi” con Davide Mazzanti e più in generale con l’opinione pubblica, che l’accusava di non essere mai decisiva nei momenti clou. “La verità è che in questo gruppo stiamo veramente bene assieme. Siamo maturate molto, anche le nuove ragazze si sono ambientate rapidamente, c’è ascolto e disponibilità a fare tra tutte noi: sono contenta e fiera di questa situazione. E se facciamo degli errori è perché ci gasiamo troppo a giocare assieme”

Danesi, la tachicardia e la voglia di passarci sopra

La vittoria sul Belgio ha avuto anche un piccolo spazio “preoccupazione” riferito ad Anna Danesi, uscita dal campo a metà del quarto set. “Nulla di particolare, ho avuto la solita piccola tachicardia che ogni tanto mi obbliga a star buona. Nessun problema al polso, solo una situazione che ho dovuto gestire uscendo dal campo.

Della partita posso dire che siamo state brave, perché il Belgio ha difeso fortissimo e a un certo punto ci siamo innervosite, ma siamo state brave a reagire e a rimetterci in carreggiata. Chi preferire negli ottavi tra Germania e Polonia? Nessuna delle due: le tedesche giocano una pallavolo veloce, le polacche sono molto fisiche ma le conosciamo bene, avendoci giocato in estate”.

Il riferimento è alla semifinale di VNL, vinta per 3-0 a Lodz con 17 punti di Egonu, 13 di Degradi (che però al mondiale non c’è, poiché infortunata) e 10 di Sylla. “Paola sta giocando in modo splendido, a volte fa paura anche a me da quanto è forte”. Figuratevi le avversarie che se la vedono arrivare addosso…