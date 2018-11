Velazquez a rischio: due nomi per la panchina

La panchina di Julian Velazquez è in pericolo.

Nonostante l’ultima buona prestazione contro il Milan, la dirigenza bianconera starebbe valutando un cambio di guida tecnica.

Tra i candidati per la panchina dell’Udinese c’è sicuramente Davide Nicola, allenatore che riuscì a salvarsi in Serie A (stagione 2016/2017) con il Crotone. Il tecnico è finito nel mirino dei friuliani e anche del Genoa in caso di esonero di Ivan Juric.

Non solo Nicola: i bianconeri hanno già contattato Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, pronto a ritornare in Serie A dopo le ultime avventure con Galatasaray, Valencia e Al-Nasr.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 18:00