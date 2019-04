Veleno social su Gattuso: Che funerale, ti sei arreso anche tu

Forse si aspettavano ancora proclami e messaggi da comandante, hanno invece sentito quasi una preghiera a bassa voce e parole poco incoraggianti. La conferenza di Gattuso, che ha parlato di squadra senz’anima, di ultima spiaggia o quasi contro il Torino, ha depresso tutto l’ambiente rossonero. Dopo il ko in Coppa Italial’ambiente era deluso e demoralizzato, si spera nel riscatto immediato in campionato dove il quarto posto sembra comunque raggiungibile, considerando che nessuno vola ma l’impressione è che proprio all’interno del Milan si sia spenta la luce. E che non ci creda più nessuno a partire proprio da Ringhio.

LE REAZIONI – I tifosi sono sgomenti ed esprimono la loro rabbia sui social: “Se era ufficioso prima ora lo è ufficiale: Gattuso si è arreso. Non ha più voglia. Che vada” o anche “Gattuso “il Torino gioca come l’Atalanta” E niente mi fermo qua… “. C’è chi lo vorrebbe via subito: “Sono pro esonero Gattuso ma attenzione a non ripetere gli errori degli scorsi anni. Occorre fare anche la squadra. La Rosa è povera tecnicamente. Servono almeno 3 innesti di qualità”. La tristezza fa da comune denominatore dei tantissimi post: “Che bello vedere il proprio allenatore caricare la squadra il giorno prima di una partita fondamentale per il tuo obiettivo stagionale….. ah no oggi era un funerale mancava solo la bara” o anche: “La conferenza stampa di Gattuso sembrava l’ennesimo funerale. Credo però che non ci si debba soffermare sulle parole ma guardare ai fatti. Quello che siamo e quello che vogliamo lo vedremo sul campo domani”.

L’IRONIA – Si mescolano ironia e sarcasmo nei commenti dei fan rossoneri: “Se,per qualsiasi motivo siete giù di morale,vedetevi la conferenza stampa di Gattuso. Vi darà una carica assurda” o anche: “Gattuso aveva almeno la grinta. Visto che allenatore non è se non trasmette nemmeno grinta… Povero Milan”. Ringhio viene messo sulla graticola: “Parla di veleno e bava alla bocca e alza bandiera bianca a 5 giornate dalla fine. Incapace e patetico. Vergognati” o anche: “In conferenza parla di squadra senza anima e di voci su di lui che destabilizzano Bene: chi deve dare l’anima a questa squadra? Chi ha parlato un mese fa in conferenza di resa dei conti a fine stagione? Inoltre, a mio parere, a questa squadra mancano anche idee tattiche”. E’ un fiume in piena di critiche: “Siamo spenti,ci manca un’anima”…che ci manchino in primis schemi basilari,mentalità offensiva e giocatori ne riparliamo quando non sarai più sulla nostra panchina caro mister Gattuso … “. I rimpianti sono tanti: “Tutti i tifosi – anche chi, come me, era piuttosto scettico sulle sue capacità tattiche – misero la mano sul fuoco che quantomeno avrebbe portato grinta e cattiveria. A guardarlo oggi, invece, solo sguardo basso e depressione…”. E infine: “Il Gattuso che conoscevamo dov’è finito?quello che attaccava le persone al muro dov’è?”.

SPORTEVAI | 27-04-2019 15:38