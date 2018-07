Vendetta Emery, Buffon ne prende altri tre

Terza amichevole e nuoco tracollo per il nuovo corso del Paris Saint-Germain. La squadra allenata da Marcel Tuchel, già battuta dai dilettanti dello Chambaly e dal Bayern Monaco, ha perso nettamente anche contro l’Arsenal dell’ex Emery nella gara giocata al National Stadium di Singapore e valevole per l’International Champions Cup.

Il risultato finale è stato di 5-1: Gunners in vantaggio al 13’ con Ozil, ma la gara si è ravvivata nel secondo tempo. I francesi, in campo con tanti giovani (tra i quali il figlio di George Weah, Timothy) schierati al fianco dei veterani Rabiot e Diarra, pareggiano al 15’ su rigore con Nkunku, poi si scatena Alexandre Lacazette, motivatissimo dopo la rabbia per la mancata convocazione per il Mondiale poi vinto dalla Francia. L’ex Lione è andato a segno al 67’ e al 71’, battendo per due volte Gigi Buffon, che ha poi lasciato il campo a Cibois, trafitto da Holding all'87' e da Nketiah al 94’.

SPORTAL.IT | 28-07-2018 17:05