Vendetta Real: pazzo tentativo per Mauro Icardi

I rapporti tra il Real Madrid e l'Inter si sono incrinati in questi giorni dopo la vicenda Luka Modric, tanto che gli spagnoli sarebbero pronti a denunciare i nerazzurri per presunti contatti illeciti con il centrocampista croato. I blancos, che non sono passati per ora alle vie di fatto, contrattaccano invece sul mercato, progettando un grandioso sgarbo: secondo quanto riporta Marca, i madridisti starebbero puntando il bomber dell'Inter Mauro Icardi, indicato dal tecnico Julen Lopetegui come il rinforzo ideale per puntellare l'attacco orfano di Cristiano Ronaldo.

La sconfitta in Supercoppa contro l'Atletico Madrid ha aperto gli occhi al nuovo allenatore dei campioni d'Europa, che ora chiede con urgenza un numero 9. E Icardi sarebbe nella lista di nomi papabili, insieme a Robert Lewandowski del Bayern e Neymar del Psg.

Il mercato spagnolo si chiude a fine agosto e c'è ancora margine per il Real, ma l'affare è praticamente impossibile: tra il club nerazzurro e il giocatore c'è un rapporto sereno, e da poco Icardi ha comprato una villa sul Lago di Como, confermando la sua volontà di mettere radici in Italia insieme alla moglie Wanda Nara e i figli. Per di più i nerazzurri, che chiedono oltre 100 milioni di euro per l'ex Samp, non avrebbero modo di sostituire il giocatore, visto che il mercato italiano è chiuso.

Resta però sullo sfondo la questione irrisolta del rinnovo del contratto di Maurito: una crepa in cui gli spagnoli, vogliosi di riscatto dopo lo smacco Ronaldo, potrebbero incunearsi. Icardi è un vecchio pallino del Real: già a gennaio fu accostato insistentemente ai blancos.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 17:20