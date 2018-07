Venduto Felipe Anderson, tesoretto Lotito

La Lazio saluta Felipe Anderson: il centrocampista brasiliano lascia dopo 5 anni il club biancoceleste per accasarsi al West Ham. Le visite mediche sono programmate per venerdì, gli Hammers verseranno 38 miloni nelle casse di Lotito, che nel 2013 acquistò il giocatore dal Santos per 7,5 milioni.

Il trequartista, in passato accostato al Manchester United, aveva il contratto in scadenza nel 2020 ed è reduce da due stagioni sotto tono.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-07-2018 08:30