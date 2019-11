Venerato contro il rossonero: "Ha fatto la figura dell’imbecille”

Il Milan ha cambiato allenatore ormai da quattro giornate, ma la svolta in casa rossonera ancora non è arrivata. Stefano Pioli ha portato qualche miglioramento al gioco della squadra, ma i risultati restano negativi e la classifica del Milan langue.

Per Ciro Venerato, la dirigenza rossonera non poteva sperare di risolvere i problemi dei rossoneri semplicemente cambiando allenatore. I guai del Milan, infatti, nascono proprio da scelte dirigenziali sconsiderate.

L’ERRORE DI PAQUETA’. “La crisi del Milan parte da lontano – ha dichiarato Venerato a Radio Sportiva -, dalla mancata riconferma di Rino Gattuso. Oggi tutti i tifosi rossoneri riescono a capire il miracolo calcistico fatto da lui”.

E anche una volta scelto Marco Giampaolo come successore, la dirigenza del Milan non è stata in grado di supportarlo adeguatamente. “Un altro errore del Milan è stato non assecondare le scelte di Giampaolo, un tecnico che, è bene ricordarlo, era stato scelto dalla dirigenza. In queste condizioni era difficile far bene”, aggiunge Venerato che poi attacca duramente Lucas Paquetà.

Pochi giorni fa, infatti, il brasiliano aveva criticato la metodologia di lavoro e le idee tattiche di Giampaolo. “Ma Paquetà – ha dichiarato Venerato – ha solo perso un’occasione per stare zitto ed evitare di fare la figura dell’imbecille”.

Quanto a Pioli, secondo Venerato per l’allenatore rossonero sarà davvero difficile riuscire a dare una scossa alla stagione del Milan. “Stravolgendo tutto con un allenatore come Pioli, che ha idee tattiche diverse rispetto a Giampaolo, non ti puoi aspettare grandi risultati”.

ADDIO CHAMPIONS. Di fatto, per Venerato i tifosi milanisti devono abbandonare ogni speranza di finire il campionato tra le prime quattro in classifica. “Mi viene la pelle d’oca quando lo sento ancora parlare di Champions League per il Milan”, le parole del giornalista.

Quanto al mercato, Venerato spiega che i rossoneri cercano due rinforzi, ma che non saranno di prima fascia. “So che a gennaio prenderanno un difensore centrale ed un centrocampista, ma ci sono delle situazioni economiche da affrontare, quindi dico ai tifosi del Milan di non aspettarsi troppo”.

SPORTEVAI | 04-11-2019 11:20