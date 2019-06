Venerato: vi dico quando sarà ufficiale Sarri alla Juve

Solitamente col passare dei giorni se una cosa che deve succedere invece non accade aumentano i dubbi a proposito. In questo caso invece sembra essere il contrario, perché più passa il tempo e più tutti si convincono che Maurizio Sari sarà il prossimo allenatore della Juventus. I tifosi però ovviamente cominciano a spazientirsi e vogliono sapere cosa bolle nel calderone bianconero, per capire finalmente che tipo di squadra vedranno in campo il prossimo anno.

Il Chelsea non si oppone – Sono tutti in attesa dell’annuncio di Sarri libero dal club londinese perché sarebbe l’anticamera al suo approdo a Torino, ma Ciro Venerato parlando in trasmissione alla Domenica Sportiva ha spiegato come stanno le cose. Sarri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di giovedì o al massimo venerdì, bisogna aspettare queste 48 ore per definire i contorni economici dell’addio. Quasi certamente la Juve non verserà alcun indennizzo forte anche del fatto che il Chelsea deve ancora sborsare dei soldi legati all’affare Higuain (una cifra che si aggira attorno ai nove milioni di euro).

Le cifre – Venerato ha anche svelato le cifre e soprattutto la durata del contratto che legherà l’ex-tecnico del Napoli al club piemontese. Sarri firmerà un triennale, non un biennale con opzione, ma un triennale vero, a 6,5 milioni di euro a stagione. Tutto è oramai in dirittura d’arrivo e coloro che sognavano ancora un possibile colpo di scena dell’ultimo momento legato alla figura di Pep Guardiola purtroppo rimarranno delusi.

SPORTEVAI | 10-06-2019 10:55