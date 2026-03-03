Venezia-Avellino 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia-Avellino: orario, arbitro, trend e curiosità.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Venezia–Avellino, 28a giornata della Serie B 2025-26, si gioca martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. È una sfida testa-coda: i lagunari sono 1° con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 54 gol fatti, 25 subiti), mentre gli irpini occupano il 13° posto a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 30 gol segnati, 42 incassati). Per il Venezia gara da capolista per allungare la fuga, per l’Avellino punti pesanti in chiave salvezza e slancio in trasferta.

Le ultime partite giocate

Venezia in gran forma recente, soprattutto lontano da casa: concretezza offensiva e margini di controllo nelle fasi calde. L’Avellino arriva da un periodo complicato ma ha ritrovato compattezza con due pareggi consecutivi, cercando di invertire la rotta contro la capolista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Venezia ok ko ok ok x Avellino ko ko ko x x

Nelle ultime 5: Venezia 10 punti; Avellino 2 punti. Dettaglio risultati:

Venezia

Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4; Venezia-Pescara 3-2; Südtirol-Venezia 1-1.

Avellino

Monza-Avellino 2-1; Avellino-Frosinone 1-3; Avellino-Pescara 0-1; Reggiana-Avellino 1-1; Avellino-Juve Stabia 0-0.

L’arbitro di Venezia-Avellino

Dirige MUCERA (Giuseppe), con assistenti CEOLIN e MONACO, IV UBALDI, VAR GHERSINI e AVAR MONALDI. Nella Serie B 2025-26 Giuseppe Mucera ha arbitrato 12 gare: 2 rigori assegnati, 39 ammonizioni, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti, media 3,6 cartellini a partita. Arbitraggio tendenzialmente rigoroso nei duelli, con circa 7,3 falli per cartellino.

Arbitro: MUCERA

Assistenti: CEOLIN – MONACO

IV: UBALDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MONALDI

Informazioni interessanti

Precedenti, forma e indizi tattici accendono Venezia–Avellino. Il bilancio storico in Serie B sorride leggermente agli irpini, ma i tre successi dei lagunari sono arrivati tutti in Laguna, a conferma di un fattore Penzo oggi più che mai determinante: nelle ultime undici gare interne, il Venezia ha vinto dieci volte con medie realizzative da big. L’Avellino, reduce da due pareggi consecutivi, prova a capitalizzare la ritrovata solidità per strappare un risultato pesante in trasferta. Occhi su Antoine Hainaut, uomo del momento per i padroni di casa, e su Gennaro Tutino, che contro i lagunari ha spesso lasciato il segno. La gara promette ritmo: il pressing alto del Venezia (PPDA tra i più bassi del torneo) si misura con la costruzione più ragionata dell’Avellino, che dovrà essere pulita nelle uscite per evitare ripartenze letali. Tra precedenti recenti (l’1-1 dell’andata) e la corsa ai rispettivi obiettivi, il match è un bivio: allungo da capolista per i lagunari o scossa irpina per allontanarsi dalla zona calda.

È la 10ª sfida in B tra le due: bilancio favorevole all’ Avellino (4 vittorie a 3), con 2 pareggi, incluso l’1-1 dell’andata.

(4 vittorie a 3), con 2 pareggi, incluso l’1-1 dell’andata. Tutti i successi del Venezia contro l’ Avellino in B sono arrivati al Penzo, sempre con almeno due reti segnate.

contro l’ in B sono arrivati al Penzo, sempre con almeno due reti segnate. Venezia dominante in casa: 10 vittorie nelle ultime 11 gare interne di campionato (25 gol fatti, 7 subiti).

dominante in casa: 10 vittorie nelle ultime 11 gare interne di campionato (25 gol fatti, 7 subiti). Dopo l’1-1 a Reggio Emilia, l’ Avellino insegue due pari esterni di fila come non accade dal 2018.

insegue due pari esterni di fila come non accade dal 2018. Antoine Hainaut a segno da tre turni consecutivi: forma scintillante in zona gol per i lagunari.

a segno da tre turni consecutivi: forma scintillante in zona gol per i lagunari. Gennaro Tutino bestia nera del Venezia in B: 5 reti ai lagunari, compresa una storica tripletta nel 2024.

Le statistiche stagionali di Venezia e Avellino

I numeri raccontano l’identità: il Venezia domina per possesso (62,5%) e produzione offensiva (54 gol), difendendo con efficienza (25 subiti, 10 clean sheet). L’Avellino mantiene un baricentro più prudente (50,7% di possesso), con 30 reti segnate e 42 al passivo; precisione al tiro simile (47,7% vs 48,2%), ma i lagunari centrano più spesso lo specchio (156 tiri in porta a 92) e pressano più alto (PPDA 7,8 contro 11,6).

Singoli: nel Venezia spiccano Andrea Adorante (13 gol) e John Yeboah (7 assist). Più ammonito lagunaro: Enrique Pérez Muñoz (7); espulsi a quota 1 diversi elementi, tra cui John Yeboah. Tra i portieri, Filip Stankovic guida con 10 clean sheet. Nell’Avellino il faro del gol è Tommaso Biasci (11), top assist Dimitrios Sounas (4). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (7); diversi con 1 espulsione (Roberto Insigne, Luca Palmiero, Patrick Enrici, Andrea Cagnano). Tra i pali: Giovanni Daffara e Antony Iannarilli con 2 clean sheet a testa.

Venezia Avellino Partite giocate 27 27 Vittorie 17 7 Pareggi 6 9 Sconfitte 4 11 Gol segnati 54 30 Gol subiti 25 42 Possesso palla % 62,5 50,7 Tiri in porta 156 92 Precisione al tiro % 47,7 48,2 PPDA (pressione) 7,8 11,6 Clean sheet 10 4 Cartellini gialli 50 62 Cartellini rossi 4 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Venezia-Avellino? Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00 (28a giornata della Serie B 2025-26). Dove si gioca Venezia-Avellino? Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Avellino? Giuseppe Mucera. Assistenti Ceolin e Monaco; IV Ubaldi; VAR Ghersini; AVAR Monaldi.