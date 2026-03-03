Venezia-Avellino 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Venezia–Avellino, 28a giornata della Serie B 2025-26, si gioca martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. È una sfida testa-coda: i lagunari sono 1° con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 54 gol fatti, 25 subiti), mentre gli irpini occupano il 13° posto a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 30 gol segnati, 42 incassati). Per il Venezia gara da capolista per allungare la fuga, per l’Avellino punti pesanti in chiave salvezza e slancio in trasferta.
Le ultime partite giocate
Venezia in gran forma recente, soprattutto lontano da casa: concretezza offensiva e margini di controllo nelle fasi calde. L’Avellino arriva da un periodo complicato ma ha ritrovato compattezza con due pareggi consecutivi, cercando di invertire la rotta contro la capolista.
|Venezia
|ok
|ko
|ok
|ok
|x
|Avellino
|ko
|ko
|ko
|x
|x
Nelle ultime 5: Venezia 10 punti; Avellino 2 punti. Dettaglio risultati:
- Venezia
Frosinone-Venezia 1-2; Venezia-Modena 0-2; Cesena-Venezia 0-4; Venezia-Pescara 3-2; Südtirol-Venezia 1-1.
- Avellino
Monza-Avellino 2-1; Avellino-Frosinone 1-3; Avellino-Pescara 0-1; Reggiana-Avellino 1-1; Avellino-Juve Stabia 0-0.
L’arbitro di Venezia-Avellino
Dirige MUCERA (Giuseppe), con assistenti CEOLIN e MONACO, IV UBALDI, VAR GHERSINI e AVAR MONALDI. Nella Serie B 2025-26 Giuseppe Mucera ha arbitrato 12 gare: 2 rigori assegnati, 39 ammonizioni, 2 doppi gialli e 3 rossi diretti, media 3,6 cartellini a partita. Arbitraggio tendenzialmente rigoroso nei duelli, con circa 7,3 falli per cartellino.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: CEOLIN – MONACO
- IV: UBALDI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: MONALDI
Informazioni interessanti
Precedenti, forma e indizi tattici accendono Venezia–Avellino. Il bilancio storico in Serie B sorride leggermente agli irpini, ma i tre successi dei lagunari sono arrivati tutti in Laguna, a conferma di un fattore Penzo oggi più che mai determinante: nelle ultime undici gare interne, il Venezia ha vinto dieci volte con medie realizzative da big. L’Avellino, reduce da due pareggi consecutivi, prova a capitalizzare la ritrovata solidità per strappare un risultato pesante in trasferta. Occhi su Antoine Hainaut, uomo del momento per i padroni di casa, e su Gennaro Tutino, che contro i lagunari ha spesso lasciato il segno. La gara promette ritmo: il pressing alto del Venezia (PPDA tra i più bassi del torneo) si misura con la costruzione più ragionata dell’Avellino, che dovrà essere pulita nelle uscite per evitare ripartenze letali. Tra precedenti recenti (l’1-1 dell’andata) e la corsa ai rispettivi obiettivi, il match è un bivio: allungo da capolista per i lagunari o scossa irpina per allontanarsi dalla zona calda.
- È la 10ª sfida in B tra le due: bilancio favorevole all’Avellino (4 vittorie a 3), con 2 pareggi, incluso l’1-1 dell’andata.
- Tutti i successi del Venezia contro l’Avellino in B sono arrivati al Penzo, sempre con almeno due reti segnate.
- Venezia dominante in casa: 10 vittorie nelle ultime 11 gare interne di campionato (25 gol fatti, 7 subiti).
- Dopo l’1-1 a Reggio Emilia, l’Avellino insegue due pari esterni di fila come non accade dal 2018.
- Antoine Hainaut a segno da tre turni consecutivi: forma scintillante in zona gol per i lagunari.
- Gennaro Tutino bestia nera del Venezia in B: 5 reti ai lagunari, compresa una storica tripletta nel 2024.
Le statistiche stagionali di Venezia e Avellino
I numeri raccontano l’identità: il Venezia domina per possesso (62,5%) e produzione offensiva (54 gol), difendendo con efficienza (25 subiti, 10 clean sheet). L’Avellino mantiene un baricentro più prudente (50,7% di possesso), con 30 reti segnate e 42 al passivo; precisione al tiro simile (47,7% vs 48,2%), ma i lagunari centrano più spesso lo specchio (156 tiri in porta a 92) e pressano più alto (PPDA 7,8 contro 11,6).
Singoli: nel Venezia spiccano Andrea Adorante (13 gol) e John Yeboah (7 assist). Più ammonito lagunaro: Enrique Pérez Muñoz (7); espulsi a quota 1 diversi elementi, tra cui John Yeboah. Tra i portieri, Filip Stankovic guida con 10 clean sheet. Nell’Avellino il faro del gol è Tommaso Biasci (11), top assist Dimitrios Sounas (4). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (7); diversi con 1 espulsione (Roberto Insigne, Luca Palmiero, Patrick Enrici, Andrea Cagnano). Tra i pali: Giovanni Daffara e Antony Iannarilli con 2 clean sheet a testa.
|Venezia
|Avellino
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|17
|7
|Pareggi
|6
|9
|Sconfitte
|4
|11
|Gol segnati
|54
|30
|Gol subiti
|25
|42
|Possesso palla %
|62,5
|50,7
|Tiri in porta
|156
|92
|Precisione al tiro %
|47,7
|48,2
|PPDA (pressione)
|7,8
|11,6
|Clean sheet
|10
|4
|Cartellini gialli
|50
|62
|Cartellini rossi
|4
|4
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Venezia-Avellino?
-
Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00 (28a giornata della Serie B 2025-26).
- Dove si gioca Venezia-Avellino?
-
Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Avellino?
-
Giuseppe Mucera. Assistenti Ceolin e Monaco; IV Ubaldi; VAR Ghersini; AVAR Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.