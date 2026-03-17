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CALCIO SERIE B

Venezia-Calcio Padova 17 marzo 2026: arbitro, precedenti, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Venezia-Calcio Padova: arbitro Crezzini, forma recente, marcatori, assist, clean sheet e confronto dati.

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Redazione

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VeneziaCalcio Padova è il derby veneto della 31a giornata di Serie B 2025-26: appuntamento allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La capolista Venezia è 1ª con 64 punti in 30 partite (19 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 60 gol segnati, 25 subiti), mentre il Calcio Padova è 11° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 31 gol fatti, 39 incassati). Sfida da vertice contro rincorsa playoff: i lagunari dominano in casa (13 successi in 15), i biancoscudati cercano l’acuto lontano da Padova.

Le ultime partite giocate

Venezia in piena fiducia: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, con 11 punti raccolti e una spinta casalinga imponente. Il Calcio Padova alterna risultati: la vittoria di Modena ha dato ossigeno, ma i pareggi interni e i ko recenti frenano la marcia verso la zona playoff.

Venezia ok x ok ok x
Calcio Padova x ok x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato: Venezia 11 punti; Calcio Padova 5 punti.

  • Venezia
  • Venezia-Pescara 3-2
  • Südtirol-Venezia 1-1
  • Venezia-Avellino 4-0
  • Venezia-Reggiana 2-0
  • Sampdoria-Venezia 0-0
  • Calcio Padova
  • Calcio Padova-Bari 1-1
  • Modena-Calcio Padova 1-2
  • Calcio Padova-Spezia 2-2
  • Avellino-Calcio Padova 1-0
  • Calcio Padova-Catanzaro 1-3

L’arbitro di Venezia-Calcio Padova

La partita sarà diretta dal signor Valerio Crezzini. Assistenti: Giuggioli e Grasso; IV uomo: De Angeli; VAR: Marini; AVAR: Baroni. In questa Serie B 2025-26 Crezzini ha arbitrato 7 gare: 3 rigori concessi, 27 ammonizioni, 1 espulsione, media di 4,0 cartellini a partita e 7,4 falli per cartellino; 22 fuorigioco fischiati.

  • Arbitro: Valerio Crezzini
  • Assistenti: Giuggioli – Grasso
  • IV: De Angeli
  • VAR: Marini
  • AVAR: Baroni

Informazioni interessanti

Derby veneto dal profumo di storia tra Venezia e Calcio Padova. I lagunari arrivano da una stagione scintillante: vetta della classifica, attacco prolifico e una continuità casalinga rara. Il Padova, tornato a misurarsi su un palcoscenico prestigioso, punta sulla solidità nei duelli e sulle ripartenze per imbrigliare il palleggio veneziano. I precedenti sorridono al Venezia nelle ultime uscite, con strisce utili nei derby regionali e rendimento interno senza mezze misure. Sul piano individuale spicca il rendimento del portiere Filip Stankovic, tra i migliori per clean sheet e percentuale di parate da dentro l’area. Dall’altra parte, il talento di giocatori esperti come Gianluca Caprari può accendersi in qualsiasi momento, nonostante un periodo a secco prolungato: la capacità del Calcio Padova di capitalizzare le ripartenze e sfruttare i calci piazzati potrebbe diventare la variabile decisiva. Attenzione anche al fattore Penzo: il Venezia non pareggia in casa da tempo, segno di una squadra che rompe gli equilibri. Le cifre raccontano una sfida di contrasti: possesso e pressing alto dei lagunari contro fisicità, duelli aerei e transizioni biancoscudate. In uno scenario così, i dettagli — dagli episodi arbitrali alle palle inattive — peseranno come macigni.

  • Il Venezia ha vinto gli ultimi due incroci di B con il Padova, e cerca una striscia di tre successi consecutivi mai centrata contro i biancoscudati nel torneo.
  • Trasferta al Penzo dopo oltre sette anni per il Padova: storicamente qui soffre, con 33 reti subite in 16 partite esterne contro i lagunari.
  • Derby veneti favorevoli al Venezia: imbattuto da 11 sfide regionali (5V, 6N) e porta inviolata nelle ultime tre.
  • Il Venezia non pareggia in casa da 21 gare di B: serie aperta più lunga del torneo per match interni senza segno X.
  • Padova in difficoltà a segno fuori casa: quattro gare su sei senza reti nelle ultime trasferte di campionato.
  • Filip Stankovic è al top per percentuale di parate su tiri in area in questa B e conta 13 clean sheet stagionali.
  • Gianluca Caprari non segna da 15 gare tra A e B, ma ha già colpito il Venezia in carriera (rigore nel 2021 con l’Hellas Verona).

Le statistiche stagionali di Venezia e Calcio Padova

Il Venezia domina per possesso (63,2%) e pericolosità offensiva: 60 gol segnati e 25 subiti, PPDA 7,6 a testimoniare pressing alto ed efficace. Il Calcio Padova è più reattivo (possesso 48,5%), ma solido nei duelli: 31 reti fatte, 39 incassate, PPDA 11,2. I lagunari producono e centrano di più lo specchio (176 tiri nello specchio su 371 totali; precisione 47,4%), Padova più contenuto ma discreto per mira (112 su 238; 47,1%). Netto il divario nei clean sheet: 13 a 6.

Giocatori chiave: nel Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (13 gol), il miglior assistman è John Yeboah (7). Più ammonizioni per Enrique Pérez Muñoz (7); diversi i rossi distribuiti (primato condiviso a quota 1). Tra i pali spicca Filip Stankovic (13 clean sheet). Nel Calcio Padova guida i gol Mattia Bortolussi (9), assist al top Alessandro Capelli (5). Più gialli per Pietro Fusi e Marco Perrotta (10); un rosso per Capelli e Fusi. In porta, 3 clean sheet per Mattia Fortin e 3 per Alessandro Sorrentino.

Venezia Calcio Padova
Partite giocate 30 30
Vittorie 19 8
Pareggi 7 10
Sconfitte 4 12
Gol fatti 60 31
Gol subiti 25 39
Possesso palla (%) 63,2 48,5
Tiri totali 371 238
Tiri nello specchio 176 112
Precisione tiro (%) 47,4 47,1
Clean sheet 13 6
PPDA (pressione) 7,6 11,2
Cartellini gialli 52 74
Cartellini rossi 4 2
Capocannoniere Andrea Adorante 13 Mattia Bortolussi 9
Top assistman John Yeboah 7 Alessandro Capelli 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Venezia-Calcio Padova?

La sfida è in programma per la 31a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali sono indicati nel calendario della Lega B.

Dove si gioca Venezia-Calcio Padova?

Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, casa del Venezia.

Chi è l’arbitro di Venezia-Calcio Padova?

Dirige Valerio Crezzini, con assistenti Giuggioli e Grasso; IV uomo De Angeli; VAR Marini; AVAR Baroni.

Venezia-Calcio Padova 17 marzo 2026: arbitro, precedenti, ultime e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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