Venezia caos: Stroppa verso l’esonero, la lite sul rigore, Juan Jesus perde la testa nel finale

Stroppa in bilico: la società valuta il futuro

La quinta sconfitta consecutiva in Serie A, dopo il ko in Coppa Italia contro l’Udinese, ha reso ancora più delicata la posizione di Giovanni Stroppa. Il Venezia ha perso tutte le prime cinque partite di campionato e la dirigenza sta riflettendo sulla possibilità di cambiare allenatore. Nella serata di sabato 19 settembre è andato in scena un confronto tra Filippo Antonelli e la proprietà sul futuro del tecnico. Due i nomi sul taccuino: l’ex juventino Igor Tudor – ultima esperienza decisamente amara sulla panchina del Tottenham – e Roberto D’Aversa. Da questo punto di vista, la sosta cade a fagiolo con più tempo per delineare la svolta e lavorare.

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Stroppa: “Io non mi esonererei”

Al termine della partita contro la Lazio, Stroppa ha difeso il lavoro svolto dalla squadra e ha spiegato di non ritenere giusto un eventuale esonero. “Se fossi la presidenza non manderei via l’allenatore. C’è un lavoro straordinario da fare, ma non decido io”, ha dichiarato il tecnico. L’allenatore ha poi sottolineato la buona prestazione del Venezia nel primo tempo, sostenendo che la classifica non rispecchi il lavoro visto in campo. “Dipende dove andrà il giudizio, se sui risultati o sul lavoro fatto in campo”, ha aggiunto. Stroppa ha riconosciuto che i numeri sono “disastrosi”, ma ha ribadito di non aver ricevuto segnali negativi dalla società.

Il rigore cambia tutto: Yeboah sbaglia, Adams contrariato

Nel primo tempo di Venezia-Lazio, i padroni di casa hanno avuto l’opportunità di sbloccare il risultato dal dischetto. Akor Adams era pronto a calciare il rigore, ma Stroppa ha deciso di affidare l’esecuzione a John Yeboah. L’attaccante ha quindi preso il posto del compagno, ma si è fatto ipnotizzare da Christos Mandas, che ha parato il penalty. La decisione finale non è stata accolta bene dal centravanti nigeriano, essendo visto spodestare proprio sul più bello in una storia peraltro conclusasi male. L’episodio ha aggiunto tensione a una serata complicata per i lagunari, poi sconfitti per 2-0 dalla formazione guidata da Rino Gattuso.

Juan Jesus perde la testa nel finale

Il nervosismo è emerso anche dopo il triplice fischio, quando Juan Jesus è stato ripreso dalle telecamere di DAZN mentre pronunciava frasi offensive. “Testa di ca**, veramente… Vaff..va, figlio di pa!”*, sono le parole attribuite al difensore nelle immagini diffuse sui social. Non è chiaro a chi fossero rivolte le espressioni pronunciate dal giocatore. La sfuriata si è verificata al termine di una gara segnata dalla quinta sconfitta consecutiva del Venezia, sempre più in difficoltà in campionato. Tra il futuro incerto di Stroppa, il rigore fallito e le tensioni nel finale, la formazione lagunare vive una fase particolarmente delicata.