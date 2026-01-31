Venezia-Carrarese 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Virgilio Sport
VeneziaCarrarese accende la 22a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Sfida d’alta quota per i lagunari, secondi con 44 punti (13 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 42 gol fatti, 18 subiti) e miglior rendimento interno del campionato; dall’altra parte la sorprendente Carrarese, nona con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 30 reti segnate, 30 incassate), in risalita dopo un buon filotto. In palio punti pesanti: per il Venezia la vetta è a portata, i toscani inseguono la zona playoff.

Le ultime partite giocate

Venezia in forma scintillante: cinque successi su cinque, attacco prolifico e difesa compatta. La Carrarese ha reagito al ko con il Monza trovando 10 punti nelle quattro gare successive, con tre vittorie e un pari: un trend che certifica solidità e fiducia. Il confronto si annuncia intenso: qualità e possesso del Venezia contro la verticalità e le ripartenze dei marmiferi.

Venezia ok ok ok ok ok
Carrarese ko x ok ok ok

Nelle ultime 5 partite il Venezia ha totalizzato 15 punti, la Carrarese 10. Dettaglio risultati:

  • Venezia: ModenaVenezia 1-2; VeneziaVirtus Entella 1-0; ReggianaVenezia 1-3; VeneziaCatanzaro 3-1; MantovaVenezia 2-5
  • Carrarese: MonzaCarrarese 4-1; CarrareseMantova 0-0; CarrareseBari 1-0; AvellinoCarrarese 1-2; CarrareseEmpoli 3-0

L’arbitro di Venezia-Carrarese

VeneziaCarrarese sarà diretta dal signor Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti: Palermo e Niedda; IV ufficiale Calzavara. Al VAR Di Paolo, AVAR Perenzoni. In questa Serie B 2025/26 Ferrieri Caputi ha arbitrato 7 gare: 216 falli fischiati, 37 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore concesso (media 5,4 cartellini a partita). Direzione attenta ai contatti ma misura alta sul gioco fisico.

  • Arbitro: FERRIERI CAPUTI
  • Assistenti: PALERMONIEDDA
  • IV: CALZAVARA
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: PERENZONI

Informazioni interessanti sul match

Al Penzo si incrociano il percorso regale del Venezia e la spinta in crescita della Carrarese. I lagunari hanno trasformato l’impianto di casa in una fortezza, con punti e gol a raffica, mentre i gialloblù arrivano con fiducia dopo una serie di risultati positivi. Nei precedenti recenti in cadetteria la sfida ha regalato gol e ribaltoni, segno di un confronto aperto. Occhi puntati su Andrea Adorante, uomo copertina del Venezia, e su Fabio Abiuso, riferimento offensivo della Carrarese. Attenzione anche alle fasi di pressing alto: entrambe le squadre sanno colpire recuperando palla in zona offensiva. Con il supporto del pubblico lagunare e l’inerzia delle ultime settimane, il duello promette ritmo e intensità: qualità palla a terra per i padroni di casa, transizioni e palle inattive per i toscani. La gestione dei dettagli – dagli uno contro uno sulle corsie alle letture preventive sulle seconde palle – potrebbe indirizzare l’esito.

  • Nei tre incroci più recenti in B, la Carrarese ha vinto due volte e pareggiato una, segnando sempre almeno due reti: bilancio aggregato 7-4.
  • Venezia nel momento migliore: sei successi di fila e una sola gara senza vittoria nelle ultime dieci. Più punti e più gol di tutti nel periodo.
  • Striscia d’oro anche per la Carrarese: tre vittorie consecutive, già più che in tutte le 17 gare precedenti messe insieme.
  • Fattore Penzo: il Venezia è la migliore in casa con 27 punti in 10 partite e differenza reti +18 (23 fatti, 5 subiti).
  • Pressing produttivo: Venezia e Carrarese sono tra le squadre che più tirano dopo recupero alto; i lagunari hanno già trasformato queste situazioni in sei gol.
  • Andrea Adorante è in doppia cifra (11) e in serie realizzativa aperta; nel torneo ha segnato più di tutti nel 2026, dietro solo a Joel Pohjanpalo per gol complessivi.
  • Fabio Abiuso è il faro offensivo della Carrarese (8 gol) e rimane tra i più incisivi del campionato nel gioco aereo e nelle seconde palle.

Le statistiche stagionali di Venezia e Carrarese

Il Venezia guida per possesso (61,9%), pericolosità e solidità (42 gol segnati, 18 concessi) con PPDA 8.0 e 9 clean sheet: pressione alta ed esecuzione tecnica. La Carrarese è equilibrata (30 fatti, 30 subiti), possesso al 50%, buona resa sulle palle inattive e 8 clean sheet: organizzazione e compattezza. Ritmo e qualità contro densità e ripartenze: la chiave sarà chi riuscirà a imporre tempi e campo.

Focus giocatori: per il Venezia spiccano Andrea Adorante (11 gol) e John Yeboah (8 gol, 6 assist). Tra i più sanzionati Gianluca Busio ed Enrique Pérez Muñoz (5 gialli); un rosso a testa per Alfred Duncan e Joël Schingtienne. In porta Filip Stankovic è già a 9 clean sheet. Nella Carrarese il capocannoniere è Fabio Abiuso (8 gol), seguito da Nicolás Schiavi (6); miglior assistman Abiuso (4) davanti a Emanuele Zuelli (3). Il più ammonito è Julián Illanes (9 gialli); espulsioni finora assenti. In porta brilla Marco Bleve con 8 clean sheet.

Venezia Carrarese
Partite giocate 21 21
Vittorie 13 7
Pareggi 5 8
Sconfitte 3 6
Gol fatti 42 30
Gol subiti 18 30
Possesso palla (%) 61,9 50,0
PPDA (pressione) 8,0 11,3
Tiri totali 256 198
Tiri nello specchio 120 88
Precisione tiro (%) 46,88 44,44
Clean sheet 9 8
Cartellini gialli 40 49
Corner a favore 98 109
Conversione al tiro (%) 16,41 15,15
Capocannoniere Andrea Adorante 11 Fabio Abiuso 8
Top assistman John Yeboah 6 Fabio Abiuso 4
Portiere clean sheet Filip Stankovic 9 Marco Bleve 8

FAQ

Quando si gioca Venezia-Carrarese e a che ora?

Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Venezia-Carrarese?

Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Chi è l’arbitro di Venezia-Carrarese?

L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi, assistenti Palermo e Niedda; IV Calzavara; VAR Di Paolo; AVAR Perenzoni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

