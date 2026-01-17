Venezia-Catanzaro 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

È big match d’alta classifica in Serie B: Venezia–Catanzaro va in scena sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, valida per la 20a giornata. I lagunari sono 2° con 38 punti in 19 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 34 gol fatti, 15 subiti), i giallorossi 5° a quota 31 (8 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 26 segnati, 21 incassati). Il Penzo è un fortino e la rincorsa del Catanzaro è viva: sfida dal peso specifico notevole nella corsa ai piani alti.
Entrambe arrivano lanciatissime: il Venezia ha raccolto 13 punti nelle ultime cinque giornate, il Catanzaro ne ha messi insieme 12 con una lunga striscia vincente interrotta solo a Frosinone. Ritmi alti e gol pesano nella valutazione di un incrocio che promette equilibrio e intensità.
|Venezia
|x
|ok
|ok
|ok
|ok
|Catanzaro
|ok
|ok
|ok
|ok
|ko
Nelle ultime 5 partite il Venezia ha totalizzato 13 punti, il Catanzaro 12. Dettaglio risultati:
- Venezia
Avellino–Venezia 1-1; Venezia–Monza 2-0; Modena–Venezia 1-2; Venezia–Virtus Entella 1-0; Reggiana–Venezia 1-3
- Catanzaro
Modena–Catanzaro 1-2; Catanzaro–Avellino 1-0; Bari–Catanzaro 1-2; Catanzaro–Cesena 2-0; Frosinone–Catanzaro 2-0
L’arbitro di Venezia-Catanzaro
Arbitra il signor Giovanni Ayroldi. Assistenti: Cecconi – Giuggioli. IV ufficiale: Perri. Al VAR Serra, AVAR Prenna. In questa Serie B 2025/26 Ayroldi ha diretto 2 gare: 68 falli fischiati, 7 ammonizioni, 0 espulsioni e nessun rigore con una media di 3,5 gialli a partita e 9,7 falli per cartellino.
Informazioni interessanti sul match
Tradizione, forma e dettagli tattici accendono Venezia–Catanzaro. I lagunari al Penzo hanno costruito una striscia casalinga importante contro i calabresi e arrivano da un ruolino recente brillante che li ha proiettati al vertice per rendimento nell’ultimo mese. Dall’altra parte i giallorossi hanno ritrovato continuità e capacità di colpire nei momenti caldi, con uomini chiave come Pietro Iemmello dal feeling speciale contro il Venezia e la qualità sulle corsie. Occhio anche ai momenti della gara: ripresa spesso decisiva per entrambe, con il Venezia particolarmente letale nella mezzora centrale. Tra i protagonisti più attesi in arancioneroverde spicca John Yeboah, in serie positiva e già a bersaglio all’andata. Numeri e precedenti raccontano un duello dal margine d’errore ridottissimo, dove dettagli come palle inattive e gestione delle transizioni potranno indirizzare l’esito.
- Il Catanzaro ha vinto le ultime due sfide di Serie B contro il Venezia, invertendo un bilancio storico che lo vedeva spesso in difficoltà.
- Il Venezia è imbattuto nelle 10 gare casalinghe di B contro il Catanzaro (7V, 3N): il Penzo resta un fattore pesantissimo.
- Nelle ultime otto giornate il Venezia è la squadra più in forma: 22 punti e 17 gol, ritmo promozione.
- Il Catanzaro è reduce da un ko dopo cinque vittorie di fila; in stagione ha già vissuto un doppio stop consecutivo a ottobre.
- Ripresa di fuoco: il Catanzaro ha segnato otto reti tra 46′ e 60′, ma il Venezia fa ancora meglio (nove nello stesso slot) ed è devastante nella mezzora centrale (17 gol totali).
- John Yeboah è in striscia da tre gare a segno e ha colpito anche all’andata: può essere l’arma in più dei lagunari.
- Pietro Iemmello ha un feeling speciale con il Venezia: cinque reti in B, tre proprio con la maglia del Catanzaro.
Le statistiche stagionali di Venezia e Catanzaro
Numeri a confronto: il Venezia ha segnato 34 gol e ne ha concessi 15, con possesso medio 61,8% e pressing più aggressivo (PPDA 8,1). Il Catanzaro ha 26 reti all’attivo e 21 al passivo, possesso 54,6% e PPDA 11,7. I lagunari tirano di più e meglio (103 tiri nello specchio, precisione 45,6%) e contano più clean sheet (9 a 5); i calabresi restano competitivi sulle palle inattive e nelle ripartenze, pur con più gialli (49 a 37) e un rosso in meno (1 a 3).
Giocatori chiave: per il Venezia il capocannoniere è Andrea Adorante (8) con John Yeboah a quota 7 e top assistman (5); bene anche Enrique Pérez (4 assist). Tra i più ammoniti lagunari Gianluca Busio ed Enrique Pérez (5), mentre le espulsioni stagionali sono firmate da Yeboah, Joël Schingtienne e Alfred Duncan (1 a testa). Nel Catanzaro guida i gol Alphadjo Cissè (6) davanti a Pietro Iemmello (5); il miglior uomo-assist è Simone Pontisso (4). Più ammonito Nicolò Brighenti (7), unica espulsione per Ruggero Frosinini. Tra i pali: Filip Stankovic 9 clean sheet, Mirko Pigliacelli 5.
|Venezia
|Catanzaro
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|11
|8
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|3
|4
|Gol fatti
|34
|26
|Gol subiti
|15
|21
|Possesso palla (%)
|61,8
|54,6
|Tiri nello specchio
|103
|79
|Precisione tiri (%)
|45,58
|44,13
|PPDA
|8,1
|11,7
|Clean sheet
|9
|5
|Cartellini gialli
|37
|49
|Cartellini rossi
|3
|1
|Capocannoniere
|Adorante 8
|Cissè 6
|Top assistman
|Yeboah 5
|Pontisso 4
|Portiere (clean sheet)
|Stankovic 9
|Pigliacelli 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Venezia-Catanzaro e a che ora?
-
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 (ora italiana).
- Dove si gioca Venezia-Catanzaro?
-
Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Catanzaro?
-
Giovanni Ayroldi; assistenti Cecconi e Giuggioli, IV Perri, VAR Serra, AVAR Prenna.
