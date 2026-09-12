Venezia-Fiorentina, moviola: Ayroldi costretto a fare l’assistente, all’arbitro basta la parola, tafferugli tra le panchine nel Mastantuono-day

La prova dell’arbitro Fourneau al Penzo nell’anticipo della quarta giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tre soli ammoniti nonostante sia stata una gara ruvida: Fourneau ha preferito la linea del dialogo per calmare gli animi in campo e sulle panchine e se l’è cavata abbastanza bene nell’anticipo della quarta giornata di serie A. Vediamo cosa è successo al Penzo.

Venezia-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ scintille tra Akor Adams e Ranieri: l’arbitro Fourneau riporta la calma senza estrarre cartellini. Regolare al 22′ il gol di Akor Adams ma Mastantuono la ribalta con due gol a cavallo della mezzora, entrambi regolari. Primo giallo al 38′, è per Schingtienne per una trattenuta vistosa ai danni di Njie.

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Tafferugli tra le panchine

La ripresa inizia in ritardo un ritardo perché il primo assistente Alassio ha avuto un infortunio e va dunque a fare il IV uomo, Ayroldi diventa primo assistente. Al 65’ valido il gol di Pellegrino. Al 72′ tafferugli all’altezza delle panchine e tensione in campo per un’incomprensione tra i giocatori: la Fiorentina aveva messo la palla fuori apposta per per un problema a Yeboah che era rimasto a terra, il club lagunare invece ha battuto velocemente la rimessa laterale per ripartire.

La scelta dell’arbitro

Poi gli animi si placano e il gioco riprende con Fourneau che spegne le polemiche con il dialogo. Al 73′ giallo a Njie che rallenta la battuta di una rimessa laterale in favore degli avversari. Un minuto dopo giallo anche a Sohm per un brutto fallo su Mastantuono. All’83’ regolare il tris di Mastantuono. Valido anche il gol di Hainaut all’86’. Dopo 4′ di recupero finisce 2-4.

Chi è l’arbitro Fourneau

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Venezia-Fiorentina, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale della scorsa stagione è apparso in ripresa. Ultima uscita in Juve-Parma in questa stagione.

I precedenti tra le due squadre

Due vittorie a testa e un pari nei precedenti.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Barone con Ayroldi IV uomo, Dionisi al Var e Maggioni all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Schingtienne, Njie, Sohm.