Venezia-Fiorentina, moviola: Ayroldi costretto a fare l’assistente, all’arbitro basta la parola, tafferugli tra le panchine nel Mastantuono-day

Tre soli ammoniti nonostante sia stata una gara ruvida: Fourneau ha preferito la linea del dialogo per calmare gli animi in campo e sulle panchine e se l’è cavata abbastanza bene nell’anticipo della quarta giornata di serie A. Vediamo cosa è successo al Penzo.
- Venezia-Fiorentina, i casi da moviola
- Tafferugli tra le panchine
- La scelta dell’arbitro
- Chi è l’arbitro Fourneau
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Venezia-Fiorentina, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ scintille tra Akor Adams e Ranieri: l’arbitro Fourneau riporta la calma senza estrarre cartellini. Regolare al 22′ il gol di Akor Adams ma Mastantuono la ribalta con due gol a cavallo della mezzora, entrambi regolari. Primo giallo al 38′, è per Schingtienne per una trattenuta vistosa ai danni di Njie.
Tafferugli tra le panchine
La ripresa inizia in ritardo un ritardo perché il primo assistente Alassio ha avuto un infortunio e va dunque a fare il IV uomo, Ayroldi diventa primo assistente. Al 65’ valido il gol di Pellegrino. Al 72′ tafferugli all’altezza delle panchine e tensione in campo per un’incomprensione tra i giocatori: la Fiorentina aveva messo la palla fuori apposta per per un problema a Yeboah che era rimasto a terra, il club lagunare invece ha battuto velocemente la rimessa laterale per ripartire.
La scelta dell’arbitro
Poi gli animi si placano e il gioco riprende con Fourneau che spegne le polemiche con il dialogo. Al 73′ giallo a Njie che rallenta la battuta di una rimessa laterale in favore degli avversari. Un minuto dopo giallo anche a Sohm per un brutto fallo su Mastantuono. All’83’ regolare il tris di Mastantuono. Valido anche il gol di Hainaut all’86’. Dopo 4′ di recupero finisce 2-4.
Chi è l’arbitro Fourneau
Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Venezia-Fiorentina, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale della scorsa stagione è apparso in ripresa. Ultima uscita in Juve-Parma in questa stagione.
I precedenti tra le due squadre
Due vittorie a testa e un pari nei precedenti.
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Barone con Ayroldi IV uomo, Dionisi al Var e Maggioni all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Schingtienne, Njie, Sohm.