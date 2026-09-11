Venezia-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Venezia-Fiorentina di Serie A 2026-27, 4a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Venezia–Fiorentina non è ancora uno scontro salvezza, troppo presto, ma resta sicuramente la partita del riscatto per entrambe le squadre: si gioca venerdì 11 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari sono 18° con 0 punti (3 sconfitte; 2 gol fatti, 7 subiti), i viola 20° a 0 punti ( 1 gol segnato, 9 incassati). Posta in palio pesante per entrambe dopo l’avvio in salita: il Venezia cerca il primo squillo davanti al pubblico del Penzo, la Fiorentina vuole invertire la rotta e uscire dal fondo della classifica.

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Probabili formazioni di Venezia-Fiorentina

A poche ore dal via, il quadro andrebbe verso un Venezia con 3-5-2 di spinta: Stankovic tra i pali, linea a tre con Schingtienne, Halhal, Moreno; sulle corsie Hainaut e Haps, in mezzo regia a Busio con Kike Perez e Sohm. Davanti, coppia muscoli–profondità Rrahmani–Adams, con possibili staffette in corsa. Diverse assenze pesano: out Basic, Sverko, Franjic, Adorante, Bella‑Kotchap. La Fiorentina di Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-3-3: de Gea; a destra João Mário, in mezzo Dragusin–Viery, a sinistra Valde; in mediana Brescianini, Fagioli, Atta. Tridente con Mastantuono, Pellegrino, Njie, ma non è esclusa l’opzione Gnonto dall’inizio o l’ingresso di Dodô/Ranieri per dare esperienza dietro. Ancora ai box Parisi.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams.

(3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams. Fiorentina (4-3-3): de Gea; João Mário, Dragusin, Viery, Valde; Brescianini, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Gli indisponibili di Venezia-Fiorentina

Problemi soprattutto per il Venezia, che arriva con una lista lunga tra difesa e mediana: stop per Basic (tallone), Sverko (anca), Franjic (spalla), Adorante (schiena), Bella‑Kotchap (inguine). La Fiorentina perde spinta a sinistra con Parisi ai box per un problema importante al ginocchio. Nessuno squalificato al momento: rotazioni e panchine strutturate potrebbero incidere nella ripresa.

Venezia – Infortunati: Basic (Infortunio al tallone), Sverko (Infortunio all’anca), Franjic (Infortunio alla spalla), Adorante (Infortunio alla schiena), Bella-Kotchap (Infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Basic (Infortunio al tallone), Sverko (Infortunio all’anca), Franjic (Infortunio alla spalla), Adorante (Infortunio alla schiena), Bella-Kotchap (Infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno. Fiorentina – Infortunati: Parisi (Lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per entrambe: il Venezia arriva da tre ko consecutivi, ma ha mostrato segnali di reazione offensiva a Frosinone; la Fiorentina ha incassato tre sconfitte con un passivo pesante, cercando ancora la quadra tra i reparti. L’inerzia, però, può cambiare in un match così diretto.

Giocate Vinte Pareggiate Perse Gol fatti Gol subiti Venezia 3 0 0 3 2 7 Fiorentina 3 0 0 3 1 9

Venezia

Venezia-Lecce 0-2; Milan-Venezia 2-0; Frosinone-Venezia 3-2.

Fiorentina

Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Frosinone 0-3; Fiorentina-Torino 1-2.

L’arbitro di Venezia-Fiorentina

Designazione affidata a Fourneau, con assistenti Alassio e Barone, IV Ayroldi, VAR Dionisi e AVAR Maggioni. In questa Serie A 2026/27 Francesco Fourneau ha diretto 1 gara, fischiando 35 falli, estraendo 5 ammonizioni e nessun rosso, senza rigori concessi: direzione severa ma lineare, media 5 cartellini a incontro.

Arbitro : Fourneau

: Fourneau Assistenti : Alassio – Barone

: Alassio – Barone IV : Ayroldi

: Ayroldi VAR : Dionisi

: Dionisi AVAR: Maggioni

Statistiche interessanti

Storicamente il confronto sorride spesso al Venezia, soprattutto al Penzo, ma l’avvio di stagione racconta di due squadre in cerca di identità. I lagunari pressano alto e concedono pochi passaggi comodi agli avversari, mentre la Fiorentina alterna volume di gioco a scarsa precisione sotto porta. Occhio a Yeboah, reduce da segnali incoraggianti, e alla voglia di riscatto di Mastantuono, ancora a caccia del primo gol. Sullo sfondo, il ritorno di Vanoli in panchina e la spinta di un Penzo pronto a incidere nei duelli e nelle seconde palle. Numeri alla mano, il match potrebbe sbloccarsi su episodi: calci piazzati e transizioni corte avranno un peso determinante, con le catene laterali chiamate a dare ampiezza e cross mirati. I precedenti dicono equilibrio recente ma con lampi lagunari: la chiave sarà l’accuratezza nell’ultimo passaggio e la gestione dei momenti emotivi.

Il Venezia ha battuto la Fiorentina 11 volte in 28 incroci di Serie A (3N, 14P) e cinque volte nelle ultime nove sfide: tradizione che aiuta il morale dei lagunari.

ha battuto la 11 volte in 28 incroci di Serie A (3N, 14P) e cinque volte nelle ultime nove sfide: tradizione che aiuta il morale dei lagunari. Al Penzo il Venezia arriva da una striscia storica di cinque vittorie interne di fila sui viola: ruolino che pesa nella vigilia.

arriva da una striscia storica di cinque vittorie interne di fila sui viola: ruolino che pesa nella vigilia. Avvio in salita per il Venezia : tre ko, sette reti incassate e due segnate. In passato, quando partì così, perse anche la quarta gara.

: tre ko, sette reti incassate e due segnate. In passato, quando partì così, perse anche la quarta gara. Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo 28 match lo scorso anno: rientro lampo che vuole subito imprimere identità.

torna sulla panchina della dopo 28 match lo scorso anno: rientro lampo che vuole subito imprimere identità. La Fiorentina ha perso le prime tre: un inizio così negativo si era visto solo nel 1935/36, quando si fermò con un pari alla quarta.

ha perso le prime tre: un inizio così negativo si era visto solo nel 1935/36, quando si fermò con un pari alla quarta. Striscia viola aperta di tre sconfitte in Serie A: l’ultima volta oltre quota tre fu nel 2019 (arrivò a quattro).

Curiosità in trasferta: i viola di solito partono bene lontano da casa, ma quest’anno rischiano di restare a secco nelle prime due gare esterne per la prima volta dal 2008/09.

Il Venezia ha concesso fin qui meno passaggi riusciti agli avversari di chiunque: pressione alta; la Fiorentina è tra le ultime per passaggi completati.

ha concesso fin qui meno passaggi riusciti agli avversari di chiunque: pressione alta; la è tra le ultime per passaggi completati. Yeboah ha ritrovato il gol e sogna il bis: dal 2025/26 è il lagunare più produttivo tra reti e assist.

ha ritrovato il gol e sogna il bis: dal 2025/26 è il lagunare più produttivo tra reti e assist. Mastantuono ha già calciato 10 volte senza segnare: è tra i giocatori più pericolosi ancora a secco dopo tre giornate.

Le statistiche stagionali di Venezia e Fiorentina

Possesso palla più alto per il Venezia (57,7%) rispetto alla Fiorentina (45,0%), ma i viola tirano di più (38 a 32) e centrano lo specchio in misura simile (14 a 13). Pressione più aggressiva dei lagunari (PPDA 9,6 vs 13,3), precisione di passaggio analoga (83% circa per entrambe). Difese in sofferenza: 7 gol subiti dal Venezia, 9 dalla Fiorentina, nessuna porta inviolata finora.

Singoli: marcatori Venezia a quota 1 con Yeboah e Sagrado; per la Fiorentina a segno Mandragora. Assist: Busio e Hainaut a 1 per il Venezia, Kean e Dragusin a 1 per i viola. Ammonizioni diffuse (diversi giocatori a quota 1) e nessuna espulsione registrata nelle prime tre giornate. Clean sheet: 0 per Stankovic e 0 per de Gea.

Venezia Fiorentina Partite giocate 3 3 Vittorie 0 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 3 Gol fatti 2 1 Gol subiti 7 9 Possesso palla (%) 57,7 45,0 Precisione passaggi (%) 83,0 83,29 Tiri totali 32 38 Tiri in porta 13 14 PPDA 9,6 13,3 Cartellini gialli 8 5 Clean sheet 0 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Venezia-Fiorentina? Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Venezia-Fiorentina? Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Fiorentina? Francesco Fourneau. Assistenti: Alassio-Barone; IV uomo: Ayroldi; VAR: Dionisi; AVAR: Maggioni.