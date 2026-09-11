Venezia-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Venezia–Fiorentina non è ancora uno scontro salvezza, troppo presto, ma resta sicuramente la partita del riscatto per entrambe le squadre: si gioca venerdì 11 settembre 2026 alle 20.45 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. I lagunari sono 18° con 0 punti (3 sconfitte; 2 gol fatti, 7 subiti), i viola 20° a 0 punti ( 1 gol segnato, 9 incassati). Posta in palio pesante per entrambe dopo l’avvio in salita: il Venezia cerca il primo squillo davanti al pubblico del Penzo, la Fiorentina vuole invertire la rotta e uscire dal fondo della classifica.
- Probabili formazioni di Venezia-Fiorentina
- Gli indisponibili di Venezia-Fiorentina
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Venezia-Fiorentina
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Venezia e Fiorentina
Probabili formazioni di Venezia-Fiorentina
A poche ore dal via, il quadro andrebbe verso un Venezia con 3-5-2 di spinta: Stankovic tra i pali, linea a tre con Schingtienne, Halhal, Moreno; sulle corsie Hainaut e Haps, in mezzo regia a Busio con Kike Perez e Sohm. Davanti, coppia muscoli–profondità Rrahmani–Adams, con possibili staffette in corsa. Diverse assenze pesano: out Basic, Sverko, Franjic, Adorante, Bella‑Kotchap. La Fiorentina di Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-3-3: de Gea; a destra João Mário, in mezzo Dragusin–Viery, a sinistra Valde; in mediana Brescianini, Fagioli, Atta. Tridente con Mastantuono, Pellegrino, Njie, ma non è esclusa l’opzione Gnonto dall’inizio o l’ingresso di Dodô/Ranieri per dare esperienza dietro. Ancora ai box Parisi.
- Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams.
- Fiorentina (4-3-3): de Gea; João Mário, Dragusin, Viery, Valde; Brescianini, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Gli indisponibili di Venezia-Fiorentina
Problemi soprattutto per il Venezia, che arriva con una lista lunga tra difesa e mediana: stop per Basic (tallone), Sverko (anca), Franjic (spalla), Adorante (schiena), Bella‑Kotchap (inguine). La Fiorentina perde spinta a sinistra con Parisi ai box per un problema importante al ginocchio. Nessuno squalificato al momento: rotazioni e panchine strutturate potrebbero incidere nella ripresa.
- Venezia – Infortunati: Basic (Infortunio al tallone), Sverko (Infortunio all’anca), Franjic (Infortunio alla spalla), Adorante (Infortunio alla schiena), Bella-Kotchap (Infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Fiorentina – Infortunati: Parisi (Lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento complicato per entrambe: il Venezia arriva da tre ko consecutivi, ma ha mostrato segnali di reazione offensiva a Frosinone; la Fiorentina ha incassato tre sconfitte con un passivo pesante, cercando ancora la quadra tra i reparti. L’inerzia, però, può cambiare in un match così diretto.
|Giocate
|Vinte
|Pareggiate
|Perse
|Gol fatti
|Gol subiti
|Venezia
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|Fiorentina
|3
|0
|0
|3
|1
|9
- Venezia
Venezia-Lecce 0-2; Milan-Venezia 2-0; Frosinone-Venezia 3-2.
- Fiorentina
Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Frosinone 0-3; Fiorentina-Torino 1-2.
L’arbitro di Venezia-Fiorentina
Designazione affidata a Fourneau, con assistenti Alassio e Barone, IV Ayroldi, VAR Dionisi e AVAR Maggioni. In questa Serie A 2026/27 Francesco Fourneau ha diretto 1 gara, fischiando 35 falli, estraendo 5 ammonizioni e nessun rosso, senza rigori concessi: direzione severa ma lineare, media 5 cartellini a incontro.
- Arbitro: Fourneau
- Assistenti: Alassio – Barone
- IV: Ayroldi
- VAR: Dionisi
- AVAR: Maggioni
Statistiche interessanti
Storicamente il confronto sorride spesso al Venezia, soprattutto al Penzo, ma l’avvio di stagione racconta di due squadre in cerca di identità. I lagunari pressano alto e concedono pochi passaggi comodi agli avversari, mentre la Fiorentina alterna volume di gioco a scarsa precisione sotto porta. Occhio a Yeboah, reduce da segnali incoraggianti, e alla voglia di riscatto di Mastantuono, ancora a caccia del primo gol. Sullo sfondo, il ritorno di Vanoli in panchina e la spinta di un Penzo pronto a incidere nei duelli e nelle seconde palle. Numeri alla mano, il match potrebbe sbloccarsi su episodi: calci piazzati e transizioni corte avranno un peso determinante, con le catene laterali chiamate a dare ampiezza e cross mirati. I precedenti dicono equilibrio recente ma con lampi lagunari: la chiave sarà l’accuratezza nell’ultimo passaggio e la gestione dei momenti emotivi.
- Il Venezia ha battuto la Fiorentina 11 volte in 28 incroci di Serie A (3N, 14P) e cinque volte nelle ultime nove sfide: tradizione che aiuta il morale dei lagunari.
- Al Penzo il Venezia arriva da una striscia storica di cinque vittorie interne di fila sui viola: ruolino che pesa nella vigilia.
- Avvio in salita per il Venezia: tre ko, sette reti incassate e due segnate. In passato, quando partì così, perse anche la quarta gara.
- Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo 28 match lo scorso anno: rientro lampo che vuole subito imprimere identità.
- La Fiorentina ha perso le prime tre: un inizio così negativo si era visto solo nel 1935/36, quando si fermò con un pari alla quarta.
- Striscia viola aperta di tre sconfitte in Serie A: l’ultima volta oltre quota tre fu nel 2019 (arrivò a quattro).
- Curiosità in trasferta: i viola di solito partono bene lontano da casa, ma quest’anno rischiano di restare a secco nelle prime due gare esterne per la prima volta dal 2008/09.
- Il Venezia ha concesso fin qui meno passaggi riusciti agli avversari di chiunque: pressione alta; la Fiorentina è tra le ultime per passaggi completati.
- Yeboah ha ritrovato il gol e sogna il bis: dal 2025/26 è il lagunare più produttivo tra reti e assist.
- Mastantuono ha già calciato 10 volte senza segnare: è tra i giocatori più pericolosi ancora a secco dopo tre giornate.
Le statistiche stagionali di Venezia e Fiorentina
Possesso palla più alto per il Venezia (57,7%) rispetto alla Fiorentina (45,0%), ma i viola tirano di più (38 a 32) e centrano lo specchio in misura simile (14 a 13). Pressione più aggressiva dei lagunari (PPDA 9,6 vs 13,3), precisione di passaggio analoga (83% circa per entrambe). Difese in sofferenza: 7 gol subiti dal Venezia, 9 dalla Fiorentina, nessuna porta inviolata finora.
Singoli: marcatori Venezia a quota 1 con Yeboah e Sagrado; per la Fiorentina a segno Mandragora. Assist: Busio e Hainaut a 1 per il Venezia, Kean e Dragusin a 1 per i viola. Ammonizioni diffuse (diversi giocatori a quota 1) e nessuna espulsione registrata nelle prime tre giornate. Clean sheet: 0 per Stankovic e 0 per de Gea.
|Venezia
|Fiorentina
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|3
|Gol fatti
|2
|1
|Gol subiti
|7
|9
|Possesso palla (%)
|57,7
|45,0
|Precisione passaggi (%)
|83,0
|83,29
|Tiri totali
|32
|38
|Tiri in porta
|13
|14
|PPDA
|9,6
|13,3
|Cartellini gialli
|8
|5
|Clean sheet
|0
|0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Venezia-Fiorentina?
-
Venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Venezia-Fiorentina?
-
Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Fiorentina?
-
Francesco Fourneau. Assistenti: Alassio-Barone; IV uomo: Ayroldi; VAR: Dionisi; AVAR: Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.