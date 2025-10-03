Venezia-Frosinone, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Come verranno schierate Venezia e Frosinone nella cartella più attesa della 7° giornata di Serie B, le ultimissime con dati e statistiche sulle due squadre in campo sabato

Venezia–Frosinone inaugura la 7a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia sabato 4 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica i lagunari sono 8° con 9 punti (bilancio: 2V–3N–1P, gol 7 fatti/5 subiti), invece i ciociari occupano la vetta con 14 punti (4V–2N–0P, gol 13 fatti/4 subiti). Una contrapposizione che, però, potrebbe riservare delle grandi emozioni.

Le ultime partite giocate

Venezia in crescita ma altalenante, Frosinone al contrario solido e produttivo: negli ultimi cinque turni i lagunari hanno raccolto 6 punti, i laziali 11.

Venezia x x ko ok x Frosinone x ok x ok ok

Venezia: Juve Stabia-Venezia 0-0; Pescara-Venezia 2-2; Venezia-Cesena 1-2; Venezia-Spezia 2-0; Palermo-Venezia 0-0

Frosinone: Palermo-Frosinone 0-0; Calcio Padova-Frosinone 0-1; Frosinone-Südtirol 2-2; Mantova-Frosinone 1-5; Frosinone-Cesena 3-1

L’arbitro di Venezia-Frosinone

Dirige il match il signor Juan Luca Sacchi. Assistenti Di Giacinto e Cortese, IV ufficiale Ramondino. Al VAR Volpi, AVAR Meraviglia. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 2 gare con 61 falli sanzionati, 8 fuorigioco, concessi 2 rigori, estratti 7 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi (media 5,5 cartellini a partita).

Statistiche interessanti

Il confronto tra Venezia e Frosinone mette di fronte una squadra che ama gestire il pallone a una capace di colpire con grande efficacia. I precedenti recenti sono a favore dei ciociari, che hanno spesso trovato la chiave per scardinare la retroguardia lagunare. In Laguna, il fattore Penzo resta però un tema: il Venezia ha costruito qui buona parte del suo bottino. Occhi puntati su Andrea Adorante, a segno nell’ultima gara interna, e su Ilias Koutsoupias, in striscia positiva tra gol e assist. Un’altra curiosità: il Frosinone ha iniziato forte anche lontano da casa, rimanendo imbattuto nelle prime trasferte. Numeri che promettono equilibrio, intensità a centrocampo e situazioni da palla inattiva potenzialmente decisive.

Nei confronti recenti di B, il Frosinone ha vinto spesso contro il Venezia e arriva dalla miglior striscia della serie.

ha vinto spesso contro il e arriva dalla miglior striscia della serie. Il Venezia non ha ancora rotto il tabù casalingo contro il Frosinone in B: nessuna vittoria nei quattro incroci al Penzo .

non ha ancora rotto il tabù casalingo contro il in B: nessuna vittoria nei quattro incroci al . In casa i lagunari pareggiano poco: da febbraio 2024 un lungo filotto senza segni X, con molte vittorie e poche cadute.

Lontano da casa, i ciociari sono imbattuti nelle prime tre trasferte stagionali: solidità e cinismo in movimento.

Andrea Adorante ha già fatto male al Frosinone in passato e ha segnato nell’ultima al Penzo : attaccante da tenere d’occhio.

ha già fatto male al in passato e ha segnato nell’ultima al : attaccante da tenere d’occhio. Ilias Koutsoupias conosce bene il Venezia e nelle ultime tre di B ha prodotto come in un intero anno: gol e assist pesanti.

Le statistiche stagionali di Venezia e Frosinone

Contrasto evidente emerge anche dai dati: il Venezia domina il possesso (59,6%) e rifinisce con ordine (precisione passaggi 85,8%), il Frosinone verticalizza e punge di più al tiro (72 conclusioni, 33 nello specchio, conversione 18,1%). Le difese reggono (clean sheet 3 a testa), con ciociari leggermente meglio per media gol subiti (0,67 a gara) rispetto ai lagunari (0,83). Disciplina: Venezia più pulito (gialli 9) del Frosinone (gialli 15).

Venezia Frosinone Partite giocate 6 6 Vittorie 2 4 Pareggi 3 2 Sconfitte 1 0 Gol segnati 7 13 Gol subiti 5 4 Media gol subiti 0,83 0,67 Possesso palla (%) 59,6 44,2 Tiri totali 52 72 Tiri nello specchio 23 33 Precisione passaggi (%) 85,76 78,27 Clean sheet 3 3 Conversione al tiro (%) 13,46 18,06 Cartellini gialli 9 15 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Andrea Adorante 2 Farès Ghedjemis 3 Top assistman Bjarki Bjarkason 1 Giacomo Calò 2

Dove vedere Venezia-Frosinone in tv o in streaming

• Partita: Venezia-Frosinone

• Data: sabato 4 ottobre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Venezia

• Stadio: Pier Luigi Penzo

Venezia-Frosinone è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle ore 15:00.

FAQ Quando si gioca Venezia-Frosinone e a che ora inizia? Venezia-Frosinone si gioca sabato 4 ottobre 2025 con fischio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Venezia-Frosinone? La partita si disputa allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi trasmette Venezia-Frosinone in TV o streaming? La gara è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Venezia-Frosinone? L’arbitro è Juan Luca Sacchi, con assistenti Di Giacinto e Cortese; IV uomo Ramondino; VAR Volpi e AVAR Meraviglia.