Venezia-Frosinone, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Venezia–Frosinone inaugura la 7a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia sabato 4 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica i lagunari sono 8° con 9 punti (bilancio: 2V–3N–1P, gol 7 fatti/5 subiti), invece i ciociari occupano la vetta con 14 punti (4V–2N–0P, gol 13 fatti/4 subiti). Una contrapposizione che, però, potrebbe riservare delle grandi emozioni.
Le ultime partite giocate
Venezia in crescita ma altalenante, Frosinone al contrario solido e produttivo: negli ultimi cinque turni i lagunari hanno raccolto 6 punti, i laziali 11.
|Venezia
|x
|x
|ko
|ok
|x
|Frosinone
|x
|ok
|x
|ok
|ok
- Venezia: Juve Stabia-Venezia 0-0; Pescara-Venezia 2-2; Venezia-Cesena 1-2; Venezia-Spezia 2-0; Palermo-Venezia 0-0
- Frosinone: Palermo-Frosinone 0-0; Calcio Padova-Frosinone 0-1; Frosinone-Südtirol 2-2; Mantova-Frosinone 1-5; Frosinone-Cesena 3-1
L’arbitro di Venezia-Frosinone
Dirige il match il signor Juan Luca Sacchi. Assistenti Di Giacinto e Cortese, IV ufficiale Ramondino. Al VAR Volpi, AVAR Meraviglia. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 2 gare con 61 falli sanzionati, 8 fuorigioco, concessi 2 rigori, estratti 7 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi (media 5,5 cartellini a partita).
Statistiche interessanti
Il confronto tra Venezia e Frosinone mette di fronte una squadra che ama gestire il pallone a una capace di colpire con grande efficacia. I precedenti recenti sono a favore dei ciociari, che hanno spesso trovato la chiave per scardinare la retroguardia lagunare. In Laguna, il fattore Penzo resta però un tema: il Venezia ha costruito qui buona parte del suo bottino. Occhi puntati su Andrea Adorante, a segno nell’ultima gara interna, e su Ilias Koutsoupias, in striscia positiva tra gol e assist. Un’altra curiosità: il Frosinone ha iniziato forte anche lontano da casa, rimanendo imbattuto nelle prime trasferte. Numeri che promettono equilibrio, intensità a centrocampo e situazioni da palla inattiva potenzialmente decisive.
- Nei confronti recenti di B, il Frosinone ha vinto spesso contro il Venezia e arriva dalla miglior striscia della serie.
- Il Venezia non ha ancora rotto il tabù casalingo contro il Frosinone in B: nessuna vittoria nei quattro incroci al Penzo.
- In casa i lagunari pareggiano poco: da febbraio 2024 un lungo filotto senza segni X, con molte vittorie e poche cadute.
- Lontano da casa, i ciociari sono imbattuti nelle prime tre trasferte stagionali: solidità e cinismo in movimento.
- Andrea Adorante ha già fatto male al Frosinone in passato e ha segnato nell’ultima al Penzo: attaccante da tenere d’occhio.
- Ilias Koutsoupias conosce bene il Venezia e nelle ultime tre di B ha prodotto come in un intero anno: gol e assist pesanti.
Le statistiche stagionali di Venezia e Frosinone
Contrasto evidente emerge anche dai dati: il Venezia domina il possesso (59,6%) e rifinisce con ordine (precisione passaggi 85,8%), il Frosinone verticalizza e punge di più al tiro (72 conclusioni, 33 nello specchio, conversione 18,1%). Le difese reggono (clean sheet 3 a testa), con ciociari leggermente meglio per media gol subiti (0,67 a gara) rispetto ai lagunari (0,83). Disciplina: Venezia più pulito (gialli 9) del Frosinone (gialli 15).
|Venezia
|Frosinone
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|7
|13
|Gol subiti
|5
|4
|Media gol subiti
|0,83
|0,67
|Possesso palla (%)
|59,6
|44,2
|Tiri totali
|52
|72
|Tiri nello specchio
|23
|33
|Precisione passaggi (%)
|85,76
|78,27
|Clean sheet
|3
|3
|Conversione al tiro (%)
|13,46
|18,06
|Cartellini gialli
|9
|15
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere
|Andrea Adorante 2
|Farès Ghedjemis 3
|Top assistman
|Bjarki Bjarkason 1
|Giacomo Calò 2
Dove vedere Venezia-Frosinone in tv o in streaming
• Partita: Venezia-Frosinone
• Data: sabato 4 ottobre 2025
• Orario: 15:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Venezia
• Stadio: Pier Luigi Penzo
Venezia-Frosinone è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle ore 15:00.
FAQ
- Quando si gioca Venezia-Frosinone e a che ora inizia?
-
Venezia-Frosinone si gioca sabato 4 ottobre 2025 con fischio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Venezia-Frosinone?
-
La partita si disputa allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
- Chi trasmette Venezia-Frosinone in TV o streaming?
-
La gara è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Venezia-Frosinone?
-
L’arbitro è Juan Luca Sacchi, con assistenti Di Giacinto e Cortese; IV uomo Ramondino; VAR Volpi e AVAR Meraviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.