Venezia in apprensione, ma Pinato sta bene

Apprensione per Marco Pinato, che nel corso di Cosenza-Venezia è uscito dal campo privo di conoscenza, ma dopo il ricovero è fuori da ogni tipo di pericolo.

Lo rende noto la stessa società lagunare tramite un comunicato ufficiale: "Il giocatore Marco Pinato è attualmente ricoverato all'Ospedale 'SS Annunziata di Cosenza' fuori pericolo. Pinato in seguito al contrasto di gioco con Tutino ha perso conoscenza. Prontamente soccorso allo stadio Marulla, successivamente è stato accompagnato in ospedale. La tac a cui è stato sottoposto è risultata negativa ma trascorrerà la notte in osservazione".

SPORTAL.IT | 01-05-2019 22:56